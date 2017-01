"Es ist bisher ein besch******* 2017." Dieses Zitat von Clevelands Franchise-Player und Superstar LeBron James steht zunächst einmal für sich. Drei Spiele in Folge haben die Cavs jetzt verloren, sieben der 14 Saisonpleiten setzte es in diesem noch jungen Kalenderjahr. Dabei waren die Gegner nicht unbedingt nur die Topteams. Verloren wurde unter anderem gegen die Sacramento Kings oder die New Orleans Pelicans - beides Teams, die im Westen nicht einmal auf den Playoff-Plätzen stehen.

James fordert Spielmacher

Im Osten indes stehen die Cavs mit einer Siegquote von 68 Prozent immer noch relativ deutlich ganz oben, im Westen weisen jedoch mit dem Vize-Champion Golden State, den San Antonio Spurs und den Houston Rockets gleich drei Teams eine bessere Bilanz auf. Dass die Western Conference in der Spitze besser, weil breiter besetzt ist, ist keine neue Erkenntnis, doch was läuft falsch bei den Cavaliers? Sind sie überhaupt ein legitimer Contender um den Titel, oder hat der Sieger der Playoffs der Western Conference am Ende der Saison quasi in den Finals ein Freilos gegen die Cavs - falls diese das überhaupt erreichen?

Eine Serie, wie sie der Champion aktuell hingelegt hat, ist definitiv schlecht - zu schlecht für die großen Ambitionen und den Selbstanspruch, den gerade James immer wieder lautstark und offensiv proklamiert. Der "King" forderte jüngst vom Management "seiner" Franchise, noch einmal schnell einen Trade zu initiieren, bevor die Deadline am 23. Februar das verbietet. "Wir brauchen einfach einen verdammten Point Guard. Wir müssen da eine Lösung finden."

Bank genügt hohen Ansprüchen nicht

Dabei will James keineswegs seinen kongenialen Partner Kyrie Irving loswerden - beide stehen übrigens wie auch Forward Kevin Love im All-Star-Aufgebot der Eastern Conference - sondern fordert schlichtweg einen Backup für die Rolle des Spielmachers. Zugegeben: Irving muss diese Rolle gemeinsam mit James, der ja ohnehin auf nahezu allen Positionen spielt - und das auch kann - aktuell ziemlich allein ausführen. Beide spielen länger, als es Coach Tyronn Lue vor der Saison wohl geplant hatte, "Schonung" für die kräftezehrenden Playoffs ist daher kaum möglich, denn ohne die beiden, hakt der Spielfluss bei den Cavaliers tatsächlich. Der Abgang von Matthew Dellavedova, der in der letzten Spielzeit eben genau diesen Part des sehr soliden, aber durchaus tauglichen Playmakers gab und auch defensiv für Entlastung sorgen konnte, schmerzt. Gleichwertiger Ersatz wurde tatsächlich nicht verpflichtet.

Pure Playmaking-Skills: LeBron James und Kyrie Irving

James' Forderung kommt indes nicht überall gut an. Kritiker des Superstars warfen ihm schon in der Vergangenheit vor, ein "Cry Baby" zu sein, also einer, der sich öffentlich beschwert und "heult", wenn es mal nicht so läuft. Nun genügen offenbar James' Teamkollegen seinen sehr hohen Ansprüchen nicht (mehr). Kyrie Irving ist angesichts seiner unglaublichen Performance mit erst 24 Jahren über jeden Zweifel erhaben und hat den Respekt des "Kings" sicher, der aktuell verletzte J.R. Smith steht bei James ebenfalls hoch im Kurs.

Kevin Love musste sich dieses Standing über die Jahre hart erarbeiten, hat das inzwischen aber zumindest einigermaßen geschafft. Den Center Tristan Thompson findet James wohl auch noch ganz akzeptabel. Danach wird es allerdings dünn - James wertet vor allem nach der sportlichen Leistung und die ist auf der Bank der Cavs bis auf "Shooting Big Man" Channing Frye in diesem Jahr bisher tatsächlich nicht ausreichend für einen legitimen Titelkandidaten.

Kleiner Rüffel für den Superstar

"Wir sind nicht besser, als im letzten Jahr. Ich hoffe, dass das hier in der Franchise niemanden zufriedenstellt. Die anderen Teams haben Leute, die in der langen Saison einspringen können." Die Kritik an Mitspielern und vor allem am Management könnte deutlicher nicht sein. General Manager David Griffin konnte das, selbst vom Anführer, Lebensversicherung und Volksheld in Personalunion nicht auf sich sitzen lassen und bestellte James zum Rapport ein und rüffelte diesen für seine öffentlichen Äußerungen zumindest verklausuliert: "Wir müssen ein besseres Gespür dafür entwickeln, wie wir mir kritischen Situationen und Phasen umgehen. Wir müssen eine Championship-Identität aufbauen. Das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft."

Der eine wirft dem anderen indirekt vor, sich nicht wie ein Meister zu verhalten, beziehungsweise wie ein ambitionierter designierter Titelverteidiger. Die Gemütslage in Ohio ist angespannt - und müsste es eigentlich gar nicht sein. Diese selbst aufgemachte Baustelle schadet auf den ersten Blick eher dem Klima, als dass sie weiterhilft. Egal ob die Cavaliers noch einen Backup-Spielmacher holen, der den hohen Ansprüchen genügt (und aktuell scheint hier kein Trade realisierbar, der diese Voraussetzung erfüllt) oder nicht, im Osten ist spätestens in den Playoffs, die ja noch eine ganze Weile entfernt sind, gegen die "Big Three" bestehend eben aus James, Irving und Love wohl kein Kraut gewachsen. Das einzige was nicht passieren darf, ist eine längerfristige Verletzung einer der drei Stars - was James wohl selbst so sieht und deswegen auch noch einmal das "Cry Baby" machte und forderte, die Belastung ein wenig von seinen und Irvings Schultern zu nehmen.

Korver wurde schon verpflichtet

Neuzugang Kyle Korver im Einsatz für die Cavaliers

Oft hatte James mit seinen öffentlichen Äußerungen in der Vergangenheit recht, oft wurde er kritisiert, doch meist zeigten sie Wirkung. Seine Bilanz und nicht zuletzt der Titel, den er mit seinen Cavaliers gegen übermächtig erscheinende Warriors holte, machen ihn über jeden Zweifel erhaben. In diesem Fall überzieht er es inhaltlich allerdings wohl etwas. Zuletzt wurde als Ersatz für den verletzten Shooter Smith tatsächlich Scharfschützen-Veteran Kyle Korver aus Atlanta verpflichtet - definitiv hochkarätiger und sinnvoller Ersatz.

Dass ihm aus dem Front Office nicht genügend Unterstützung gewährt wird, ist also Unsinn. Die Konkurrenten haben eben entweder eine noch breitere (und noch besser harmonierende) Garde an Superstars wie die Warriors, oder einen über Jahre perfekt ausbalancierten Kader wie die San Antonio Spurs - solche Ausnahmeteams kann man eben nicht in jedem Jahr dauerhaft überflügeln.

Dieses Jahr kein Titel - oder?

James möchte aber genau das. Er will mit seinen 33 Jahren die Jagd nach Meisterschaftsringen noch nicht aufgeben. Der dreifache Titelgewinner und Finals-MVP ist - wie auch andere individuelle Größen seines Kalibers vor ihm (Kobe Bryant, Michael Jordan usw.) - mit einem an Obsession grenzenden Ehrgeiz ausgestattet, der ihn von sich selbst und allen Kollegen, seien es Teammitglieder oder die Manager im Front Office, stets das Maximum fordern lässt. Dass das manchmal in kritisch zu sehenden öffentlichen Äußerungen mündet, kennt man beispielsweise auch von Bryant. Der brachte es auf fünf Meisterschaften - auch James kann diese Marke theoretisch noch erreichen, schließlich ist ein Karriereende oder ein Leistungsabfall in naher Zukunft noch nicht in Sicht.

Auch in diesem Jahr werden sich die Cavaliers wieder fangen, diese Mini-Krise abschütteln und aller Wahrscheinlichkeit nach in die Finals vorstoßen - die Toronto Raptors spielen im Osten zwar beispielsweise eine starke Saison, werden aber in einer Serie gegen die gesunde Big Three der Cavs wenn alles normal läuft keine Sonne sehen. In den Finals - und das wird James nicht gerne hören - dürfte aber gegen die Warriors dann diesmal Endstation sein. Backup-Spielmacher hin oder her. Andererseits: Im letzten Jahr haben das auch alle gedacht. Vielleicht klopft der "King" ja mal wieder genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Busch, auch wenn die Kritiker das gerade ganz anders sehen.

Stand: 27.01.2017, 11:00