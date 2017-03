Erfolgsserie der Dallas Mavericks gerissen

Ein starker Nowitzki war bei den Mavs zu wenig. Der Routinier machte zwar 23 Punkte, 19 davon in den ersten beiden Vierteln. Doch das reichte nicht. Die Dallas Mavericks verloren aufgrund einer verpatzten Schlussphase gegen Phoenix mit 98:100 (47:45) und mussten einen bitteren Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze in der NBA hinnehmen. Durch die 37. Saison-Niederlage wuchs der Rückstand auf Playoff-Platz acht im Westen auf drei Siege an.

Entscheidung in letzter Sekunde

"Wir können nicht jedes Spiel gewinnen ", sagte Nowitzki. "Es ist eine schwere Liga mit schweren Gegnern. Wir haben bereits gestern mit einer Niederlage geflirtet." Am Freitag (10.3.2017) siegten die Mavs dank eines Endspurts noch mit 105:96 gegen die Brooklyn Nets.

Auch gegen die Suns sah es zwei Minuten vor dem Ende beim Stand von 96:92 nach dem nächsten Erfolgserlebnis aus, doch Phoenix-Profi Devin Booker sorgte 1,4 Sekunden vor der Schluss für die Entscheidung. Mit dem Spiel bei den Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) beginnt für Dallas nun der vier Spiele umfassende Auswärtstrip.

Starker Auftritt von Schröder

Dennis Schröder und die Atlanta Hawks feierten beim deutlichen 107:90 (47:35) bei den Memphis Grizzlies den dritten Sieg hintereinander. Einen Tag nachdem der Braunschweiger mit 26 Punkten beim 105:99 gegen die Toronto Raptors überzeugte, steuerte der Spielmacher 16 Punkte, acht Assists, sieben Rebounds und drei Steals zum insgesamt 37. Sieg in dieser Spielzeit bei. Als Fünfter in der Eastern Conference sind die Hawks auf Playoff-Kurs.

"Das war ein wichtiger Erfolg für uns. Wir haben großes Selbstbewusstsein und alles dafür getan, um zu gewinnen ", erklärte Hawks-Spieler Kent Bazemore.

Stars fehlten im Top-Duell

Zur Farce wurde das Top-Duell zwischen den San Antonio Spurs und den Golden State Warriors, das die Texaner mit 107:85 gewannen. Die Warriors schonten mehrere Profis und traten ohne ihre fünf Starter an. Bei den Gastgebern fehlte das angeschlagene Star-Trio Tony Parker, Kawhi Leonard und LaMarcus Aldridge. " Die Gesundheit der Spieler besitzt oberste Priorität" , erklärte Warriors-Trainer Steve Kerr nach dem achten Spiel in 13 Tagen.

