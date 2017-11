Der Nationalspieler führte die Hawks in der NBA zum höchsten Sieg der Vereinsgeschichte. Schröder war beim 126:80 gegen die Sacramento Kings mit 21 Punkten bester Werfer der Gastgeber und steuerte zudem acht Assists bei. Die Hawks hatten zuvor noch nie mit 46 Punkten Unterschied gewonnen. Für Atlanta war es allerdings erst der dritte Saisonsieg im 15. Spiel.

"46 Punkte in der NBA, das ist fast so, als hätten wir uns hingelegt" , sagte Sacramentos George Hill: "Wir haben einen richtigen Tritt in den Hintern verpasst bekommen."