Das Team des deutschen Superstars kassierte in der NBA beim 91:97 gegen die San Antonio Spurs die dritte Niederlage in Folge und die bereits 13. im 15. Saisonspiel.

Nowitzki kam gegen den fünfmaligen Champion San Antonio auf zwölf Punkte, sieben Rebounds und sechs Assists. Der Würzburger traf fünf von acht Würfen aus dem Feld. Neuling Maximilian Kleber durfte 20 Minuten spielen und machte fünf Punkte. "Wir müssen besser werden", sagte Nowitzki: "In einigen engen Spielen schießen wir uns mit Ballverlusten selbst in den Fuß." Der Einsatz in der Abwehr gefiel dem 39-Jährigen.

Ganz schwache Bilanz