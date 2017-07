Maxi Kleber gehörte bei Bayern Münchens Basketballern auch außerhalb des Parketts zu den auffälligsten Spielern. Vor kurzem hatte er nochmals einen großen Auftritt, im Youtube-Magazin auf dem klubeigenen Kanal. Kleber legte die Mitspieler Reggie Redding und Vladimir Lucic mit einem inszenierten Fotoshooting rein. Die zwei Bayern-Hünen sollten Werbung für eine angebliche neue Bodylotion machen. Bereitwillig trennten sie sich vom Trikot und rieben sich vor laufender Kamera ein, Kleber gab dazu aus dem Off per SMS Regieanweisungen.

Nicht nur wegen solcher Späße werden sie den Flügelspieler in München vermissen. Am späten Dienstagabend (12.07.2017) bestätigte die Basketballabteilung des FC Bayern, dass Kleber einen Vertrag bei den Dallas Mavericks unterschrieben hat und in die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA wechselt.

"Der Dirk Nowitzki des 21. Jahrhunderts"

Dorthin, wo der Weg für ihn nach Ansicht vieler Experten und Beobachter schon seit langem vorgezeichnet war. Als Kleber vor drei Jahren den Wechsel zum spanischen Erstligisten Obradeiro CAB bekannt gab, als einer der größten europäischen Talente, empfing ihn die Sportzeitung Marca euphorisch: "Der Nowitzki des 21. Jahrhunderts kommt nach Spanien."

Maxi Kleber im Nationaltrikot

Kleber hat früh gelernt, mit den Nowitzki-Vergleichen zu leben - und den damit verbundenen Erwartungen. Vor allem wegen seiner Herkunft und seiner Qualitäten: Ein Power Forward aus Würzburg, groß gewachsen, durchsetzungsfähig, abschlussstark, und dann auch noch mit der Rückennummer 14 - so viele Parallelen zum "Großen Blonden", der von Würzburg aus die NBA eroberte, konnten kein Zufall sein.

"Das Level, das er erreichen kann, ist nur durch seinen Körper beschränkt", prophezeihte schon der ehemalige Bundestrainer Frank Menz, der Kleber 2014 ins Nationalteam holte und ihn auch durch die diversen Junioren-Auswahlteams begleitet hatte. Denn eben jener Körper hatte den hoch veranlagten Kleber zum Start seiner Profikarriere immer wieder ausgebremst. Der 2,07-Meter-Mann musste mehrfach Rückschläge und schwer Verletzungen wegstecken, in vier Jahren Bundesliga kam er gerade einmal auf 50 Einsätze.

Leistungsträger bei Bayern - endlich verletzungsfrei

Auch bei seiner Ankunft beim FC Bayern vor zwei Jahren hatte Kleber mit den Nachwirkungen einer komplizierten Fußverletzung zu kämpfen. In seiner Videobotschaft zum Abschied bedankte sich Kleber, zugeschaltet aus einem Hotelzimmer in Dallas, deshalb nun auch ausdrücklich beim Ärzte- und Physioteam: "Ich werde nie vergessen, was Bayern für mich getan hat, denn sie haben mich in der schwersten Phase meines Lebens aufgepäppelt und aufgebaut."

Verschont von größeren Blessuren und endlich im Vollbesitz seiner Kräfte entwickelte er sich bei den Bayern in der vergangenen Saison zu einem absoluten Leistungsträger, stand in jedem Ligaspiel in der Startformation und kam im Schnitt auf neun Punkte bei einer Trefferquote von 51 Prozent aus dem Feld. Die BBL wählte ihn daraufhin zum effektivsten Spieler der Liga.

Kleber: "Kindheitstraum geht in Erfüllung"

Mit 25 Jahren bekommt Kleber nun doch noch die Chance auf das eigentlich schon abgehakte Abenteuer NBA. "Mein Kindheitstraum geht in Erfüllung" , sagte Kleber, der bei den Mavericks zunächst einen nur teilweise garantierten Vertrag bekommt. Die Mavs könnten ihn während der Vorbereitung entlassen, ähnlich wie es im vergangenen Jahr Nationalspieler Tibor Pleiß passiert ist. Klebers Entscheidung, dieses Risiko dennoch einzugehen, hat auch viel mit Nowitzki zu tun: "Das ist in Dallas noch einmal eine ganz besondere Situation, da ich in Dirk den wohl besten Mentor habe, den man sich vorstellen kann."

Schon einmal, vor seiner ersten Bundesliga-Saison, als es um die Anmeldung für die NBA-Drafts ging, hatte sich Kleber telefonisch Rat beim Basketball-Superstar in Dallas geholt. Damals riet ihm Nowitzki von einem Wechsel ab, er sollte erst einmal Spielpraxis sammeln und sich weiter entwickeln. Kleber hörte auf ihn, was sich im Nachhinein wohl als richtig erwies. Es gibt schlechtere Ratgeber als einen NBA-Champion - zumal im eigenen Team.