Boston braucht noch etwas Zeit

Will man die Rockets als Titelanwärter "light" bezeichnen - denn trotz der Lücke zu den Warriors sind sie in Bestbesetzung wohl in etwa die Nummer drei der NBA - so muss man die Celtics wohl - keinesfalls despektierlich - Titelanwärter "zero" nennen. Denn so beeindruckend das Ensemble bereits zusammengefunden hat: Oft war es doch eine herausragende Individualperformance von Irving in den Schlussminuten, die enge Spiele entschied. Zuletzt gelang das nicht mehr so oft, die Bilanz der letzten zehn Spiele sieht mit 5:5 daher durchwachsen aus. Dazu sind viele Spieler angeschlagen.

Das Team hat für die nächsten Jahre alle Optionen. Man hält noch gute Draft Picks, Hayward kommt irgendwann wieder dazu und der Kader ist noch sehr jung und talentiert, aber eben auch unerfahren. Brown und Tatum sind bereits Leistungsträger, sind aber 21 und 19 Jahre alt und werden immer wieder Leistungstäler durchwaten müssen. In ein bis zwei Jahren kann der Rekordmeister durchaus zum Angriff auf den Meisterschaftsring blasen, doch solange die abgezockten Cavaliers im Osten noch einen LeBron James in der aktuellen Form haben, führt an ihnen mit einem größtenteils unerfahrenen Team wohl kein Weg vorbei. Dennoch darf man das Aufeinandertreffen der Celtics und Rockets durchaus als echtes "Topspiel" bezeichnen.

Stand: 28.12.2017, 14:44