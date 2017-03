Die US-Hauptstadt Washington bleibt für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks weiter ein gutes Pflaster. Die Texaner gewannen in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum siebten Mal in Serie bei den Wizards mit 112:107 (53:57). Durch den 29. Erfolg in dieser Saison konnten die Mavs den Rückstand auf Playoff-Platz acht auf drei Siege verkürzen.

Nowitzki erzielte 20 Punkte und sorgte mit einem erfolgreichen Dreier anderthalb Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung (104:95). "Wir versuchen weiterhin den achten Platz anzugreifen, auch wenn es nach den beiden Niederlagen zuletzt nicht so gut aussah" , erklärte der Würzburger.

Starkes Schluss-Viertel

Dabei sah es in Washington lange Zeit nach einem Heimsieg der Wizards aus. Teilweise lag der Vorsprung der Gastgeber im zweistelligen Bereich. Erst im vierten Viertel übernahm Dallas das erste Mal die Führung. "Mit der Summe an guten Schützen können wir immer einen Lauf starten. So ist es auch passiert" , betonte Nowitzki, der zehn seiner 20 Zähler im Abschlussdurchgang erzielte.

Neben dem deutschen Ausnahmespieler überzeugten auch Top-Scorer Harrison Barnes (22) und Rookie Nicolas Brussino (elf Punkte). "Er lief richtig heiß. Das war gut anzusehen" , lobte Nowitzki den 24 Jahre alten Argentinier. Am nächsten Spieltag treten die Mavericks bei den Philadelphia Flyers an.

Pleite für Zipser und die Bulls

Die Chicago Bulls verloren mit Paul Zipser mit 91:98 (50:54) gegen die Memphis Grizzlies und fielen im Osten auf Platz zehn zurück. Zipser kam in sechs Minuten auf zwei Zähler. Dazu bangen die Bulls um Spielmacher Dwyane Wade. Der US-Amerikaner zog sich im vierten Viertel eine Ellbogen-Verletzung zu. "Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie ich es befürchte" , teilte Wade mit.

dpa/sid | Stand: 16.03.2017, 08:32