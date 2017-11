Niederlage für Theis und die Celtics

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis verlor mit Rekordmeister Boston Celtics gegen die Detroit Pistons 108:118. Der 25-Jährige zeigte in seiner kurzen Spielzeit (elf Minuten) mit zwölf Punkten und einer hundertprozentigen Wurfquote seine bislang beste Leistung in der NBA. Trotz der Niederlage bleibt Boston mit 18:4 Siegen die stärkste Mannschaft im Osten.

Grizzlies entlassen Fizdale

Die in der Krise steckenden Memphis Grizzlies trennten sich nach der achten Pleite in Folge von Trainer David Fizdale. Nachdem die Mannschaft zunächst gut in die Saison gestartet war, stehen die Grizzlies nach neun Pleiten in den vergangenen zehn Partien mit einer Bilanz von 7:12 auf dem zwölften Platz der Western Conference. John-Blair Bickerstaff übernimmt die Mannschaft als Interimscoach.

