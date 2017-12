Mit 99:98 (38:62) setzten sich die Boston Celtics im Spitzenspiel in der Nacht zu Freitag gegen die Houston Rockets durch. Es war der zweite Sieg in Folge für die Mannschaft von Daniel Theis, die damit weiter an der Spitze der Eastern Conference steht. Doch dafür war ein echter Kraftakt nötig: Nach einem katastrophalen Start (0:12) fingen sich die Celtics und drehten das Spiel noch.

Al Horford krönt Aufholjagd

Zwischenzeitlich hatte der Rückstand der Celtics sogar 26 Punkte betragen, doch angeführt von den überragenden Kyrie Irving (26 Punkte) und Jayson Tatum (19) gelang eine furiose Auholjagd, die Al Horford knapp vier Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit dem Wurf zum 99:98-Endstand krönte. Theis erhielt fünf Minuten Spielzeit, erzielte aber keine Punkte und holte nur einen Rebound.

Bei den knapp unterlegenen Houston Rockets war einmal mehr auf James Harden Verlass, er steuerte 34 Punkte bei. Außerdem verteilte der 28-Jährige zehn Assists und holte sechs Rebounds. Mit 29 Siegen und 10 Niederlagen liegen die Celtics weiterhin an der Spitze im Osten.

