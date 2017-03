Das Team um den schwachen Nationalspieler aus Braunschweig unterlag bei den Washington Wizards mit 100:104 und musste die fünfte Niederlage in Serie einstecken. Schröder kam auf 18 Punkte und sechs Assists, der 23-Jährige leistete sich aber indiskutable zehn Ballverluste.

"Habe dem Team geschadet"

"Ich muss das Spiel besser zu Ende bringen" , sagte Schröder und gelobte Besserung: "Ich muss auf den Ball aufpassen und bessere Entscheidungen treffen. Ich habe meinem Team geschadet. Wir hätten das Spiel locker gewinnen können. Ich versuche, beim nächsten Mal besser zu sein."

Desaströses Schlussviertel

Atlanta leistete sich im letzten Viertel einen 8:24-Negativlauf und traf fast fünf Minuten lang keinen Wurf aus dem Feld. Mit 37 Siegen und 34 Niederlagen sind die Hawks im Osten als Fünfter weiter auf Playoff-Kurs, doch die Konkurrenz lauert. Milwaukee und Indiana (beide 36:35) sind dicht dran.

Persönliche Bestmarke für Paul Zipser

Paul Zipser verbesserte sich mit seinen Chicago Bulls (34:38) auf Platz neun. Der sechsmalige Champion gewann 117:95 gegen die Detroit Pistons und zog durch den Erfolg am Team aus der Motor City vorbei. Zipser stand in der Starting Five und stellte mit 15 Punkten eine persönliche Bestmarke auf.