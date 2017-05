Golden State Warriors mit historischer Serie

Die Warriors zogen als erste Mannschaft in der Geschichte der Liga mit 12:0-Siegen in den Playoffs ins Endspiel ein und sicherten sich den Titel in der Western Conference. Das vierte Spiel gegen San Antonio gewannen die Warriors mit 129:115 (65:51).

Egal ob es gegen die Cleveland Cavaliers mit LeBron James geht oder die Boston Celtics den 1:2-Rückstand noch drehen können - der vierfache Champion geht als Favorit in die Finalspiele, die ab dem 1. Juni starten werden. "Das war der nächste Schritt. Wir benötigen vier weitere Siege um die Saison zu vollenden", kündigte Warriors-Profi Draymond Green nach dem dritten Sweep in der diesjährigen K.o.-Runde an.