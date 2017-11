"Vanilla Theis" mausert sich zum Publikumsliebling

Nicht ganz unbeteiligt an der Bostoner Siegesserie ist der Deutsche Daniel Theis. Während sich seine Landsmänner Nowitzki, Kleber und Schröder in der NBA gerade eher durch die Saison schleppen, läuft Theis zur Hochform auf und mausert sich bei Boston zum Publikumsliebling. Und das, obwohl Theis als Rookie in die Saison startet. Erst dieses Jahr wechselte der Nationalspieler von Brose Bamberg in die amerikanische Profiliga.

Kyrie Irvings Erfolgsplan geht bislang auf

Für Theis ist das erstmalige Aufeinandertreffen mit den Golden State Warriors um die Superstars Steph Curry und Kevin Durant eine ganz besondere Geschichte. Doch nicht nur für ihn - auch Kyrie Irving dürfte dem Aufeinandertreffen mit Vorfreude entgegenblicken. Irving verließ nach der vergangene Saison die Cleveland Cavaliers, auch um aus dem Schatten von "König" LeBron James zu treten und sein "eigenes" Team Richtung Larry-O`Brien-Trophäe zu führen.

Bislang geht die Rechnung voll auf - ein Sieg gegen die in dieser Spielzeit bislang nicht unbesiegbaren Warriors wäre das nächste Puzzlestück auf seinem Weg.

sid/dpa | Stand: 16.11.2017, 10:10