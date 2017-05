San Antonio führt in der Serie "Best of Seven" damit 3:2 und kann mit einem Sieg im nächsten Spiel in das Finale der Western Conference einziehen. Die Partie findet am Donnerstag (Ortszeit) in Houston statt.

Kawhi Leonard war mit 22 Punkten der Topscorer der Spurs. Der Australier Patty Mills, der den verletzten französischen Spielmacher Tony Parker in der Anfangsformation ersetzte, steuerte 20 Zähler bei.