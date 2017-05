Warriors gewinnen zum zweiten Mal gegen Utah

Das Team um Stephen Curry gewann im Viertelfinale gegen die Utah Jazz mit 115:104 auch die zweite Partie, die Warriors sind damit seit sechs Playoff-Spielen ungeschlagen.

Garant für den Sieg gegen Utah war Kevin Durant, der auf 25 Punkte und elf Rebounds kam. Curry überzeugte mit 23 Punkten und sieben Assists.

Wizards verkürzen

In der Eastern Conference haben die Washington Wizards trotz eines Eklats um Kelly Oubre auf 1:2 gegen die Boston Celtics verkürzt. Der Shooting Guard wurde beim 116:89-Sieg nach einem heftigen Schubser im zweiten Viertel des Feldes verwiesen.

"Wenn man ein paar Mal am Kopf erwischt wird, dann reagiert man vielleicht so. Aber wir müssen uns unter Kontrolle haben. In dem Fall haben die Schiedsrichter korrekt entschieden" , sagte Wizards-Trainer Scott Brooks. Oubre musste erst vor zwei Wochen eine Strafe in Höhe von 25.000 Dollar zahlen, nachdem er einen Ball ins Publikum geschossen hatte.

Stand: 03.05.2017, 08:59