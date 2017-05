Warriors starten mit Sieg ins Viertelfinale

Allein im vierten Viertel und in der Verlängerung erzielte Thomas 29 Punkte. Hinzu kamen noch vier Rebounds und vier Assists. Den Wizards nutzten auch 40 Punkte und 13 Assists von John Wall nichts. Spiel drei im Halbfinale der Eastern Conference findet am Donnerstag in Washington statt.

Stand: 03.05.2017, 08:59