Cleveland Cavaliers im Finale der Eastern Conference

James überragte beim 109:102 (61:49) seines Teams bei den Toronto Raptors einmal mehr mit 35 Punkten. Durch den vierten Sieg im vierten Match hat der Titelverteidiger die "Best of Seven"-Serie wie bereits in der ersten Runde ohne Niederlage beendet.

"Wir wissen, dass wir unseren besten Basketball in den Playoffs spielen. Wir sind bereit für die nächste Aufgabe", erklärte James nach dem Spiel. Für Toronto trafen Serge Ibaka (23 Punkte) und DeMar DeRozan (22) am besten. Für einen Sieg reichte es dennoch nicht. "Wenn man James so werfen lässt, wie wir es getan haben, ist es eine Herkules-Aufgabe, sie zu schlagen", monierte Raptors-Trainer Dwane Casey.