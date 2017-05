Der Titelverteidiger gewann gegen die Toronto Raptors mit 116:105 (62:48) und liegt in der "Best-of-Seven"-Serie mit 1:0 in Führung. Überragend bei den Gastgebern war Superstar LeBron James. Der US-Amerikaner erzielte 35 Punkte und holte zehn Rebounds. Spiel zwei findet erneut in Cleveland statt.

"Es war phänomenal"