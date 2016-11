Ohne ihren verletzt pausierenden Superstar Dirk Nowitzki kamen die Mavs am Sonntagabend (06.11.2016) Ortszeit in eigener Halle zu einem 86:75-Erfolg gegen die Milwaukee Bucks. Überragender Werfer der Texaner war Harrison Barnes mit 34 Punkten. J.J. Barea steuerte 21 Zähler bei.

Nowitzki fehlt derzeit wegen Problemen an der Achillessehne. Nach einer einwöchigen Pause soll die Situation neu bewertet werden. Der 38-Jährige kam bisher in drei von sechs Saisonspielen der Mavericks zum Einsatz.

Mavs-Topscorer Barnes: "Last von den Schultern"

"Es ist auf jeden Fall gut, diese Last von den Schultern zu bekommen", sagte Mavs-Topscorer Barnes. In der Tabelle der Western Conference der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind die Mavericks Vorletzter vor den noch sieglosen New Orleans Pelicans. Die nächste Partie bestreitet der Champion von 2011 am Dienstag gegen die Los Angeles Lakers.

sid/dpa | Stand: 07.11.2016, 08:45