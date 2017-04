Der Meister von 2011 verlor am Freitagabend (31.03.2017, Ortszeit) bei den Memphis Grizzlies mit 90:99 und hat in der Western Conference bei noch ausstehenden sieben Partien und sechs Siegen Rückstand auf Playoff-Platz acht nur noch theoretische Chancen, die Endrunde um die Meisterschaft zu erreichen. Die Grizzlies dagegen machten mit dem Sieg die Playoff-Teilnahme perfekt.

"Unsere Chancen sind sehr klein bis nicht mehr vorhanden", erklärte Mavs-Profi Harrison Barnes. Bei der nächsten Niederlage der Mavericks, die am Sonntag in Milwaukee antreten, oder bei einem Sieg des Tabellenachten Portland wären die Playoffs auch rechnerisch nicht mehr möglich. Zuletzt war die Saison vor vier Jahren nach der Hauptrunde beendet.

Coach Carlisle läutet Umbruch bei den Mavs ein

Trainer Rick Carlisle kündigte nach der Pleite in Memphis bereits an, in den nächsten Spielen seine jungen Talente mehr Spielzeit zu geben. "Das ist eine wichtige Zeit, um diese Jungs zu begutachten", sagte er. "Ich will sie lieber gegen starke Konkurrenten sehen anstatt im Sommer gegen Free Agents."

Der Meister-Coach von 2011 kritisierte seine Stars vor allem wegen der Leistung in der ersten Halbzeit, nachdem die Mavericks mit einem Rückstand von 34:55 die Partie zur Pause praktisch schon verloren hatten. Schon bei der Niederlage in New Orleans hatten die Mavs die ersten beiden Viertel verschlafen. "Die komplette erste Halbzeit war nicht gut", sagte Carlisle gegenüber ESPN. "Es ist alles eine Frage der Intensität, wir müssen von Beginn an fighten."

Nowitzki ratlos: "Zu einfach gegen uns"

Routinier Nowitzki war mit 13 Punkten und zwölf Rebounds noch der beste Scorer der Mavs. Allerdings traf er aus dem Feld nur bei 3 seiner 17 Versuche. "Ich hatte heute nicht den Touch", erklärte der 38-Jährige. "Wir müssen mit mehr Elan von Beginn an spielen", monierte der Würzburger. "Es ist gegen uns zu einfach. Unsere Defensive war am Anfang nicht vorhanden."