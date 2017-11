Nach zuvor vier Niederlagen setzte sich Dallas mit 111:79 (56:44) gegen die Milwaukee Bucks durch. Der 39-jährige Nowitzki traf in der Begegnung am Samstagabend (Ortszeit) den 1800. Dreipunktewurf seiner Karriere.

Dritter Sieg für Dallas

"Jeder fühlt sich gut. Die Schmerzen sind nicht mehr ganz so schlimm und du fühlst dich besser", sagte Wesley Matthews. Der Flügelspieler glänzte mit 22 Punkte und verteilte acht Assists. Für Dallas war es erst der dritte Sieg im 17. Spiel der laufenden Saison.

Erst zum zweiten Mal standen Nowitzki und Kleber dabei gemeinsam in der Starting Five. Nowitzki kam auf sieben Punkte, sieben Rebounds und fünf Assists. Der 25 Jahre alte Nationalspieler Kleber steuerte fünf Punkte bei und stand in seiner ersten Spielzeit in der stärksten Liga der Welt zum zweiten Mal in Folge in der Anfangsformation der Mavs. Bei den Gästen aus Milwaukee überzeugte der Grieche Giannis Antetokounmpo mit 24 Punkten und 17 Rebounds.

Schröder scheitert mit Hawks an Boston

Dennis Schröder von den Atlanta Hawks (r.) im Duell mit Kyrie Irving von den Boston Celtics

Aufbauspieler Dennis Schröder unterlag mit den Atlanta Hawks im Spiel gegen die Boston Celtics mit 99:110 (50:44). Der 24-Jährige Braunschweiger war mit 23 Punkten sowie neun Assists bester Akteur der Hawks.

"Ich glaube noch immer, dass wir in dieser Saison Großes leisten können", sagte Schröder nach der 13. Niederlage im 16. Saisonspiel: "Wir müssen jedoch als Team zusammenhalten". Aufbauspieler Kyrie Irving führte die Celtics mit 30 Punkten und einer Trefferquote von über 80 Prozent zum 15. Sieg in Folge. Der 25-Jährige verwandelte zehn seiner zwölf Würfe im Spiel, inklusive fünf von sechs Dreiern. Sein Teamkollege Jaylen Brown kam auf 27 Zähler.

Nationalspieler Daniel Theis blieb bei Boston ohne Punkte und holte drei Rebounds. Der 25-Jährige blieb jedoch ohne Punkte. Boston liegt mit 15 Siegen und nur zwei Niederlagen an der Spitze der Eastern Conference. Am Montag (20.11.17) treten die Celtics in Dallas an.

sid/dpa | Stand: 19.11.2017, 11:49