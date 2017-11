Es läuft nicht bei Dirk Nowitzki Nur fünf Punkte in 20 Minuten, fünf verworfene Dreier, ein unsportliches Foul und eine Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter stehen symbolisch für die aktuelle Form der Mavericks: Der Meister von 2011 kassierte beim 99:112 gegen Oklahoma City Thunder die zwölfte Niederlage im 14. Saisonspiel. Mit dieser Bilanz ist Dallas aktuell das schlechteste Team der Liga und dümpelt am Tabellenende der Western Conference.

Dabei sah es zum Ende des zweiten Viertels noch gar nicht so verheerend aus. Die Mavericks konnten gut mithalten und gingen mit lediglich zwei Punkten Unterschied in die Pause (42:44). Nach der Halbzeit drehte Oklahoma allerdings auf und somit das Spiel.

Fast vierzig Punkte machte Thunder allein im dritten Viertel. Oklahomas Allstar Paul George war der überragende Spieler auf dem Parkett - mit 37 Punkten, fünf Assists und acht Rebounds stach der 27-Jährige sogar Liga-MVP Russell Westbrook (27/5/6) aus. Auf Seiten der Mavs war Harrison Barnes mit 22 Punkten und 13 Rebounds der auffälligste Akteur. Liga-Neuling und Nowitzki Landsmann Maximilian Kleber sammelte zwei Zähler in acht Minuten.