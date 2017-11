Am Ende hieß es dann aber doch 90:87 (41:57). Für Boston war es in der NBA der elfte Erfolg in Serie. Theis kam auf sieben Punkte und vier Rebounds. Boston musste nach knapp zwei Minuten auf Superstar Kyrie Irving verzichten, der nach einem Ellbogencheck durch den Teamkollegen Aron Barnes wegen einer möglichen Gehirnerschütterung vom Platz musste.

Hawks verlieren erneut

Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks bei den Detroit Pistons bereits die zehnte Niederlage im zwölften Saisonspiel kassiert. Das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia verlor mit 104:111 (41:57) und rangiert in der Eastern Conference auf dem letzten Platz. Schröder erzielte 17 Punkte.

Bulls ohne Chance

Keine Sieg-Chance hatte Paul Zipser mit den Chicago Bulls. Gegen die Indiana Pacers verlor der sechsfache Meister mit 87:105 (35:45) und kassierte die dritte Pleite in Serie. Der frühere Bayern-Profi Zipser stand zwar in der Startformation, erzielte aber keinen Punkt.

sid/dpa | Stand: 11.11.2017, 10:40