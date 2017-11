Bestes Team der Liga

Dafür sprangen andere in die Bresche. "Wir haben einfach so viele tolle Spieler. Kompliment an die anderen Jungs in der Mannschaft, die mich erst in diese aussichtsreichen Positionen gebracht haben" , sagte Topscorer Baynes. Das derzeit beste Team der Liga ist zudem von Verletzungssorgen geplagt. "Ich denke, wir werden einfach weitermachen, bis wir irgendwann nur noch vier Spieler übrig haben" , sagte Bostons Trainer Brad Stevens mit Galgenhumor.

Zwei weitere Spieler verletzt

Boston muss in den kommenden Tagen wahrscheinlich auf Al Horford verzichten. Der frührere Mannschaftskollege von Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks verpasste die Partie aufgrund des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung. Rookie Jayson Tatum musste die Partie wegen Knöchelproblemen vorzeitig beenden. Tatum hatte nach dem Saisonaus für Gordon Hayward (Knöchelbruch) dessen Position übernommen.

