Genauso erfolglos wie Dallas

Mit zwei Siegen und zwölf Niederlagen liegt Atlanta auf dem letzten Platz in der Eastern Conference. Zusammen mit den Dallas Mavericks, die ebenfalls nur zwei ihrer 14 Spiele gewinnen konnten, sind die Hawks aktuell das schlechteste Team der gesamten Liga. Am Mittwoch empfängt Atlanta die Sacramento Kings in der heimischen Philips Arena. Die Gäste aus Kalifornien konnten bislang erst drei Erfolge verbuchen.

Cavaliers drehen Partie

Eine beeindruckende Aufholjagd krönten indes die Cleveland Cavaliers mit dem 104:101-Sieg bei den New York Knicks. Angeführt vom überragenden Superstar LeBron James, der 23 Punkte erzielte, machten die "Cavs" einen 23-Punkte-Rückstand im dritten Viertel noch wett.