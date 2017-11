Bedenkt man, dass er in der Offensive oft - trotz beispielsweise Collins oder des ebenfalls einigermaßen talentierten Taurean Prince - auf sich allein gestellt ist, sind auch seine Wurfquote und seine Anzahl an Ballverlusten pro Spiel absolut vertretbar. Seine Offensivwerte sind allesamt besser als im Vorjahr. Nur in der Defense ist seine Leistung bisweilen nicht ganz so berauschend. Allerdings muss er sich in der Offensive mit seinen schnellen Antritten zum Korb und der Tatsache, dass die Gegner sich primär auf ihn konzentrieren, auch extrem verausgaben.

Hat Schröder das Potenzial zum dauerhaften Anführer?

Schröder wird momentan im Prinzip getestet, ob er in zwei bis drei Jahren und mit dann 26 oder 27 Jahren so langsam im besten Basketballalter, die Garde an Toptalenten - zumindest ist das die Wunschvorstellung - anführen kann, die die Hawks dann im Kader haben könnten. Als er nach einer Schlägerei während der Saisonvorbereitung festgenommen wurde, kamen wie so oft in seiner ja eigentlich noch jungen Karriere, Zweifel an der charakterlichen Eignung für die Anführerrolle auf. Momentan liefert er jedoch starke Zahlen und betätigt sich zumindest auf dem Feld als echter Stützpfeiler des Teams - auch zuletzt in der Nationalmannschaft glänzte er in dieser Rolle.

In Atlanta lässt man Schröder einige Flausen noch durchgehen. Man ist von seiner grundsätzlichen Eignung und seinem Talent eigentlich überzeugt, und von Teamkollegen und ehemaligen Mitspielern hört man über den Mann mit dem blonden "Highlight" in den dunklen Haaren eigentlich nie negative Meinungen. In ein bis zwei Jahren wird man sehen, ob den Verantwortlichen auch Schröders Weiterentwicklung gefällt, oder ob man ihn eben abgibt.

Der Coach, Geduld und der Braunschweiger

Momentan muss man jedoch sagen, dass Schröder einem Team, das in vielen Bereichen extrem limitiert ist, durchaus auch schon zu einigen guten Spielen gegen starke Gegner verholfen hat. Im Schnitt gehen die Hawks mit fünf Punkten weniger vom Platz als der Gegner - bei schon 14 Niederlagen und erst drei Siegen zeigt diese Zahl, dass sie trotz des Rebuilds und der schlechten Bilanz durchaus in der Lage sind, in der NBA mitzuhalten.

Und das ist tatsächlich vor allem der Verdienst vom hoch geschätzen Coach Mike Budenholzer, der in Sachen Ballbewegung, Tempo und Distanzwürfen das bestmögliche aus dem Kader herausholt und eben dem "Chef-Hawk" aus Braunschweig: Dennis Schröder. Haben die Hawks im nächsten Draft das richtige Händchen, könnte das Team in einem Jahr schon wieder auf dem aufsteigenden Ast sein. Aktuell muss man eben Geduld haben.

