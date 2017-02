Der Westen siegt im Allstar Game

Davis erzielte beim 192:182-Sieg gegen die Auswahl aus dem Osten am Sonntag (19.02.2017) in New Orleans 52 Punkte. Damit verbesserte er den 55 Jahre alten Rekord von Wilt Chamberlain, der 1962 42 Punkte gesammelt hatte. Davis wurde auch zum wertvollsten Spieler des Spiels gewählt. "Es hat viel Spaß gemacht. Meine Teamkollegen waren großartig und haben mich immer wieder gesucht", sagte Davis. Dass er den Rekord vor seinem Heimpublikum gebrochen habe, sei "etwas Besonderes" für ihn.