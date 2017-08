Basketball-EM - Stars, Modus, Favoriten

24 Teams, vier Gruppen in vier Ländern

Wie schon vor zwei Jahren geht die EM in vier Ländern über die Bühne - jeweils eine Vorrundengruppe wird in Finnland (Helsinki), Israel (Tel Aviv), Rumänien (Cluj-Napoca) und der Türkei (Istanbul) gespielt. 24 Teams kämpfen um den Titel - je sechs in einer Gruppe. Die besten vier Mannschaften jeder Staffel kommen ins Achtelfinale. Die komplette K.o. -Runde wird in Istanbul ausgetragen.

Deutschland mit guten Chancen auf das Achtelfinale

Das deutsche Team muss in Tel Aviv in der Gruppe B gegen die Ukraine, Georgien, Gastgeber Israel, Italien und Litauen ran. Gleich zu Beginn steht das Duell mit der Ukraine an, dem wohl schwächsten Gegner. Georgien, Israel und Italien dürften auf Augenhöhe sein, zum Abschluss ist Litauen klar favorisiert.

"Das sind alles schwierige Gegner. Mit Italien haben wir noch eine Rechnung offen, das ist gut, dass wir sie wieder in der Gruppe haben. Litauen war im EM-Finale, Israel spielt zuhause, das wird hart. Die Ukraine und Georgien sind wegen ihrer Physis immer unangenehm, aber insgesamt ist die Gruppe machbar" , sagt Kapitän Robin Benzing. Deutschland hatte bei der EM 2015 in Berlin gegen Italien den Kürzeren gezogen.

Schlüsselspiel gegen Georgien

"Es geht nicht darum, die Vorrunde nur zu überstehen" , sagt Bundestrainer Chris Fleming: "Ich bin der festen Meinung, dass wir nach Istanbul kommen. Für mich geht es um den möglichst besten Abschluss in der Vorrunde." Als Schlüsselspiel wird die zweite Partie gegen Georgien angesehen. Sollte es da einen Sieg geben, sind die Weichen aufs Achtelfinale gestellt. In der Runde der letzten 16 würde Deutschland auf ein Team aus der Gruppe A treffen. Dort spielen Slowenien, Polen, Island, Griechenland, Frankreich und Finnland.

Auch die deutschen Gegner mit Stars aus der NBA

Star des deutschen Teams von Bundestrainer Chris Fleming ist Dennis Schröder von den Atlanta Hawks. In Daniel Theis von den Boston Celtics steht ein weiterer NBA -Spieler im Kader.

Doch auch die deutschen Gegner setzen auf Spieler aus Übersee. So wird Sasa Patschulia von NBA-Meister Golden State Warriors für Georgien auf Punktejagd gehen. Israels Bester heißt Omri Casspi und spielt für die Sacramento Kings, Italiens Marco Belinelli ist ab der neuen NBA-Saison Teamkollege von Dennis Schröder in Atlanta. Mit den meisten NBA-Akteuren kann Gruppenfavorit Litauen aufwarten: Jonas Valanciunas von den Toronto Raptors, Mindaugas Kuzminskas von den New York Knicks und Donatas Motiejunas von den New Orleans Pelicans sind dabei.

Spanien und Serbien die Favoriten

Angeführt von den Brüdern Pau und Marc Gasol ist Titelverteidiger Spanien der Topfavorit. Der Olympia-Zweite Serbien gilt als stärkster Herausforderer, muss aber den verletzungsbedingten Ausfall von Star-Aufbauspieler Milos Teodosic verkraften.

Auch der deutsche Gruppengegner Litauen, der Vize-Europameister von 2013 und 2015, spielt um den Titel mit. Auch Frankreich, Europameister von 2013, peilt eine Medaille an - auch wenn der langjährige Anführer und NBA-Star Tony Parker nicht mehr dabei ist.

red/sid/dpa | Stand: 29.08.2017, 11:21