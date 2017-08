Nach der Pause baute die DBB-Auswahl ihre Führung aus und führte teilweise mit fünfzehn Punkten Vorsprung. Mit elf Punkten Vorsprung ging es schließlich ins Schlussviertel. Zwar verkürzten die Ukrainer den Rückstand noch einmal auf sieben Punkte, fanden am Ende aber keine Mittel, um die deutsche Auswahl ernsthaft zu gefährden. Vor Turnierbeginn war die ukrainische Auswahl als leichtester Gruppengegner eingestuft worden.

Samstag gegen Georgien

In den weiteren Gruppenspielen trifft Deutschland auf Georgien, Israel, Italien und Litauen. Das zweite Gruppenspiel gegen Georgien steigt am Samstag (02.09.17/ab 14.40 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de).

Wie schon vor zwei Jahren geht die EM in vier Ländern über die Bühne - jeweils eine Vorrundengruppe wird in Finnland (Helsinki), Israel (Tel Aviv), Rumänien (Cluj-Napoca) und der Türkei (Istanbul) gespielt. 24 Teams kämpfen um den Titel - je sechs in einer Gruppe. Die besten vier Mannschaften jeder Staffel kommen ins Achtelfinale. Die komplette K.o.-Runde wird in Istanbul ausgetragen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 31.08.2017, 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 31.08.2017, 16:02