Trotz einer starken Aufholjagd verpassten die deutschen Basketballer damit das erhoffte Erfolgserlebnis bei ihrer EM-Generalprobe. Angeführt von NBA-Jungstar Dennis Schröder verlor das Team von Bundestrainer Chris Fleming am Sonntag (27.08.2017) in Berlin gegen Medaillenkandidat Frankreich mit 79:85 (40:53).

Mit 23 Punkten war Schröder erneut bester deutscher Werfer, konnte aber auch die fünfte Niederlage im achten Vorbereitungsspiel nicht verhindern. Vier Tage vor EM-Start kämpfte sich der Gastgeber nach zwischenzeitlich 14 Zählern Rückstand zurück ins Spiel, hat aber noch einige Arbeit vor sich.

Ohne Kapitän Benzing

Auch im letzten Test verzichtete Fleming weiter auf den angeschlagenen Kapitän Robin Benzing, bis zur EM (31. August - 17. September) muss der Coach noch einen weiteren Spieler aus seinem Aufgebot streichen. Das deutsche Team spielt in Tel Aviv, wo es in der Vorrunde gegen die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen geht. Die K.o.-Phase findet in Istanbul statt.