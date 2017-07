Maximilian Kleber hat seine Teilnahme an der diesjährigen Basketball-EM (31. August bis 17. September) abgesagt. Der 25-Jährige möchte sich voll auf seine neue Aufgabe in der NBA vorbereiten.

Kleber, der zuvor beim FC Bayern München spielte, unterschrieb vor wenigen Tagen einen Vertrag beim einstigen NBA-Champion Dallas Mavericks, dem Klub des deutschen Basketball-Superstars Dirk Nowitzki.

"Ich hätte in diesem Sommer sehr gerne für Deutschland gespielt, denn ich fühle mich bei der Nationalmannschaft immer sehr wohl. Aber ich bin jetzt an einem ganz wichtigen Punkt meiner Karriere mit einer neuen, großen Herausforderung angelangt und möchte alles dafür tun, dass sich mein Traum von der NBA erfüllt" , begründete der 25-jährige seine Entscheidung

Bundestrainer zeigt Verständnis

Das Team von Bundestrainer Chris Fleming trifft in der EM-Vorrunde in Tel Aviv auf die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen. Sollte die DBB-Auswahl weiterkommen, spielt sie in der K.o.-Phase in der Türkei weiter.

Kleber hat bei den Mavericks einen Garantievertrag über eine Saison mit einjähriger Option bekommen. Zuletzt war er mehrere Wochen dort, um erste Eindrücke von seiner neuen Heimat zu gewinnen. Eine Wohnung muss er noch finden, wenn er am 9. August endgültig nach Texas aufbricht. "Es ist ein familiärer Verein. Ich mag es, wenn es etwas menschlicher ist", sagte Kleber.

" Es ist sehr schade, dass Maxi uns in diesem Sommer nicht unterstützen kann. Wir haben Verständnis dafür, dass der Klub ihn möglichst gut auf die Saison vorbereiten möchte", sagte Bundestrainer Chris Fleming.

Neben Kleber fehlt auch Paul Zipser von den Chicago Bulls im Kader. Dazu steht Daniel Theis vor einem Wechsel zu den Boston Celtics. In diesem Fall könnte auch er dem deutschen Aufgebot fehlen.

Schröder soll Nationalteam führen

NBA-Star Dennis Schröder (Atlanta Hawks) wird Deutschland dagegen nur beim ersten Länderspiel des Sommers am 5. August gegen Belgien nicht zur Verfügung stehen. Schröder weilt in dieser Zeit beim NBA Africa Game in Johannesburg (Südamerika). Dies hat der DBB akzeptiert: "Die Nominierung ist eine große Ehre für ihn. Insofern ist klar, dass er dort spielen wird", betonte Fleming.

Schröder soll in der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft die Rolle des Leaders übernehmen.

sid/dpa | Stand: 20.07.2017, 15:44