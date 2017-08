"Die ersten zwei, drei Spiele müssen und wollen wir gewinnen, um unseren Traum zu verwirklichen und nach Istanbul zu fliegen" , betonte Dennis Schröder vor der ersten Partie am Donnerstag (31.08.2017). Der NBA -Profi führt das Team in die erste EM in der Ära nach Dirk Nowitzki. Für den Sprung in die K.o. -Runde in der Türkei ist eine erfolgreiche Gruppenphase in Israel notwendig. Neben der Ukraine trifft das DBB -Team dort auf Medaillenkandidat Litauen sowie Georgien, Italien und Gastegeber Israel.

Aufmunterung von Löw