Wenn man sich im deutschen Basketball umhört in diesen Tagen vor dem Beginn der WM -Qualifikation, dann ergibt sich ein eher düsteres Stimmungsbild.

Eine " Schande " nannte Bambergs Geschäftsführer Rolf Beyer kürzlich den Streit zwischen dem Weltverband FIBA und der Euroleague, der dazu führt, dass die Quali-Spiele in Europa wohl ohne die besten Spieler des Kontinents stattfinden werden. Liga-Präsident Alexander Reil sprach von einem " untragbaren Zustand “. Alba Berlins Manager Marco Baldi meinte gar, das Gütesiegel Nationalmannschaft werde " mit Füßen getreten ".

Rödl: "Eine super Zeit, Bundestrainer zu sein"

Da tut es zur Abwechslung gut, die Aussagen des Bundestrainers wahrzunehmen. Henrik Rödl sieht dem Auftaktspiel in der WM -Qualifikation am Freitag (24.11.2017) gegen Georgien durchaus mit Euphorie entgegen: " Es ist eine super Zeit, Bundestrainer zu sein ", sagt Rödl, der zugleich sein Debüt als Cheftrainer gibt. " Wir haben eine junge Mannschaft mit ungemein viel Potenzial. "

Bei der EM im vergangenen September erreichten Deutschlands Basketballer nach zehn dürren Jahren erstmals wieder das Viertelfinale, als jüngste Mannschaft des Turniers. Gegenüber dem bitteren Vorrunden-Aus bei der Heim-EM 2015 präsentierte sich das DBB -Team dabei deutlich gereift und gefestigt, mit dem 24 Jahre alten NBA -Spielmacher Dennis Schröder als neuem Anführer und Nachfolger von Dirk Nowitzki.

Olympia 2020 als Fernziel fürs DBB-Team

Einen maßgeblichen Anteil an dieser guten Entwicklung hatte auch Rödl, der in den vergangenen drei Jahren Assistent von Vorgänger Chris Fleming war und bereits viel Verantwortung trug, nicht zuletzt weil Fleming die meiste Zeit des Jahres in der NBA bei den Brooklyn Nets beschäftigt war. Rödl spricht selbst von einem " fließenden Übergang ". Für den langjährigen DBB-Coach, der zuvor auch die A2-Nationalmannschaft und die U20-Junioren trainiert hat, ist der Job des Bundestrainers eine " Herzensangelegenheit ".

Als hauptamtlicher Chefcoach soll Rödl auch helfen, das in der Vergangenheit nicht immer spannungsfreie Verhältnis zwischen dem DBB und den Spitzenklubs zu verbessern. Immer wieder belasteten Absagen von Spielern und Diskussionen darüber das Klima und vor allem die Außendarstellung des deutschen Basketballs. Unrühmlicher Höhepunkt war im Vorjahr der Abgang von Nationalspieler Tibor Pleiß mitten in der entscheidenden Phase der EM-Qualifikation.

Rödl, der schon als Assistenzcoach während Flemings Abwesenheit den Kontakt zur Liga hielt, hat sich vorgenommen, den Austausch auch zwischen den Länderspielfenstern zu verstärken. Das große Ziel sei es, das DBB -Team in der europäischen Spitze zu etablieren und die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 zu schaffen.

WM-Qualifikation ohne Schröder, Theis und Bamberger Spieler

Die neu eingeführten Länderspielfenster für die WM-Qualifikation, zwei weitere sind für Februar und Juni 2018 angesetzt, werden die Nationalmannschaft auf diesem Weg weiter voranbringen, bekräftigt Rödl. Doch beim Start in die WM-Mission wird der Bundestrainer zunächst einmal ohne seine wichtigsten Spieler auskommen müssen: Ohne Schröder und Daniel Theis, dem neuem Tandem im DBB-Team, sowie die anderen deutschen NBA -Profis Maxi Kleber und Paul Zipser.

Aber auch jene Spieler, die mit ihren Klubs in der Euroleague aktiv sind, werden in den ersten Qualifikationsspielen gegen Georgien und in der kommenden Woche gegen Österreich fehlen: die Bamberger Maodo Lo, Patrick Heckmann und Lucca Staiger sowie Johannes Voigtmann vom spanischen Spitzenklub Vitoria.

Kollision mit der Euroleague

Die Euroleague, die losgelöst vom Weltverband von einer privatwirtschaftlichen Klub-Vereinigung organisiert wird, lehnt Länderspielfenster während der laufenden Saison rigoros ab und weigert sich bislang, ihren Spielplan entsprechend anzupassen.

Mit dem Ergebnis, dass der eng getaktete Spielbetrieb in der Euroleague, ebenso wie in der NBA, parallel zur WM-Qualifikation weiterlaufen wird. Den Nationalspielern aus Europas Topliga wurde es zumindest offiziell freigestellt, zu den Länderspielen zu reisen oder nicht. Die meisten bleiben aber bei ihren Klubs oder bekommen doch keine Freigabe.

Chance für BBL-Talente in der Nationalmannschaft

Der Bundestrainer sieht die vielen Absagen auch als Chance, neue Spieler ins DBB-Team zu integrieren: Talente wie Dominic Lockhart, Andreas Obst oder Isaac Bonga, die in der Liga zwar nicht bei den Topklubs spielen, dafür aber viel Verantwortung übernehmen und sich nun auf einem höheren Level, bei der WM-Qualifikation, beweisen müssen. Für diese Herausforderung scheint niemand besser geeignet als Rödl, der schon als Coach in Trier als großer Talentförderer auffiel.

Als Bundestrainer möchte er auch künftig vor allem den jungen BBL-Spielern weiter seinen Rat anbieten, auch während der Saison. Einige der aktuellen Nationalspieler kennt Rödl auch noch aus seiner Zeit als DBB-Nachwuchstrainer: " Für sie ist es eine tolle Möglichkeit. Sie können zeigen, dass sie der Mannschaft helfen können. So sehen die Jungs das auch ", sagt Rödl und versichert: " Die Spieler werden brennen. "

Viele Pfeile im Köcher

Darüber hinaus stehen dem Bundestrainer auch zahlreiche Spieler aus dem erfolgreichen EM-Kader zur Verfügung. Angeführt von Kapitän Robin Benzing, der nach seiner Rückkehr in die Bundesliga in Würzburg sofort die Führungsrolle übernommen hat. MIt Bayern-Center Maik Zirbes kehrt zudem ein international erfahrener Mann in den Kader zurück.

Schröder-Ersatz: Spielmacher Doreth (l.)

Bayreuths Spielmacher Bastian Doreth sprang bereits im Vorjahr während der EM-Qualifikation für den dort ebenfalls verhinderten Regisseur Schröder ein. " Es wird alles andere als einfach. Aber wir haben das Potenzial, ich bin zuversichtlich, dass wir die Qualifikation schaffen ", sagt Rödl. Zumal bei den abschließenden Spielen der ersten Gruppenphase im Juni 2018, also nach Saisonende, voraussichtlich auch wieder Spieler aus der NBA und Euroleague das Team verstärken werden.

Zweimal gewinnen und dann gegen Serbien

Die ersten drei Teams aus der Vierergruppe erreichen die zweite Qualifikationrunde, die ab Herbst kommenden Jahres ausgespielt wird, und nehmen dabei die Punkte mit. Die Auftaktspiele gegen Georgien und Österreich sind durchaus machbare Aufgaben, auch für das neuformierte DBB-Team, bevor im Februar das erste Duell mit Gruppenfavorit Serbien ansteht. " Wir wollen natürlich versuchen, die ersten zwei Spiele zu gewinnen und dann auch Serbien anzugreifen ", sagt Rödl.

Gegen Georgien zum Auftakt erwartet er " ein ähnlich schweres Spiel wie bei der EM " - dort setzte sich das DBB-Team in einer echten Nervenschlacht durch. Allerdings haben die georgischen Stars, Zaza Pachulia, Tornike Shengelia und Giorgi Shermadini, anders als bei der EM diesmal keine Freigabe erhalten. Der Ausfall ihrer drei Schlüsselspieler dürfte für den deutschen Gegner nur sehr schwer zu kompensieren sein. So hat das Hickhack um die Länderspiel-Fenster womöglich doch etwas Gutes für die Nationalmannschaft.

Stand: 23.11.2017, 08:00