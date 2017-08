Nach der Niederlage im ersten EM-Testspiel gegen Belgien blieb Basketball-Bundestrainer Chris Fleming gelassen. "Wir haben gegen ein EM-Team gespielt und gesehen, dass wir uns noch in vielen Bereichen verbessern können und müssen. Das war aber auch nicht anders zu erwarten, alles andere wäre ein Wunder gewesen. Ich habe nichts Überraschendes gesehen" , sagt der Amerikaner.

Gegen die Belgier gab es in Erfurt eine 69:71-Niederlage. In einer zerfahrenen Partie mit zahlreichen unnötigen Fehlern mangelte es nach einer Woche gemeinsamer Vorbereitung noch an der Abstimmung. "Man hat gemerkt, dass wir noch nicht turnierreif sind. Wir sind noch nicht bereit für die EM" , sagt Fleming.

Mit Personalproblemen nach Kasan

Am Wochenende (11. Bis 13. August) trifft das deutsche Team bei einem EM-Vorbereitungsturnier im russischen Kasan auf Island, den Gastgeber sowie auf Ungarn. Doch ob es dort besser wird, ist fraglich. Denn Fleming fehlen drei wichtige Spieler.

Die NBA -Profis Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Daniel Theis (Boston Celtics) sind noch nicht ins Training eingestiegen, Center Johannes Voigtmann vom spanischen Erstligisten Saski Baskonia fällt wegen einer Leistenverletzung aus. Ohne das Trio ist es im Training wohl schwierig, die wesentlichen Abläufe und Spielzüge einzustudieren.

Zweite Reihe kann sich zeigen

So standen beim jüngsten Lehrgang in Berlin vor allem kleintaktische Inhalte auf dem Programm. "Die wollen wir dann in Russland so gut es geht anwenden" , erklärt Fleming. "Natürlich würden wir mit Jo viel über ihn und mit ihm spielen. Wir hoffen, dass er bald wieder einsteigen kann. An unserer Grundkonzeption ändert sich durch sein Fehlen aber nichts. Insofern bekommen nun die anderen Großen mehr Spielzeit und damit Erfahrung. Sie können sich zeigen" , sagt der Coach.

Ohnehin ist die deutsche Auswahl bei der EM weit von ihrer personellen Bestbesetzung entfernt. Center Maik Zirbes fehlt verletzt, Tibor Pleiß wurde in diesem Sommer nach seiner frühzeitigen Abreise vergangenes Jahr während der EM-Qualifikation nicht berücksichtigt. Zudem stehen auch die NBA-Profis Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Paul Zipser (Chicago Bulls) nicht zur Verfügung. Superstar Dirk Nowitzki war nach der EM 2015 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.

Hartenstein macht Hoffnung

Hoffnung macht derweil Isaiah Hartenstein. Gegen Belgien feierte der 19-Jährige ein starkes Debüt in der Nationalmannschaft und gilt so ein wenig als der neue Hoffnungsträger der deutschen Basketballer. Ihm winkt eine Karriere in der NBA. Die Houston Rockets wählten den 2,13-Meter-Hünen im Draft an Position 43 aus.

Vor der EM in Finnland, Israel, Rumänien und der Türkei (31. August bis 17. September) steht noch der Supercup in Hamburg auf dem Vorbereitungsprogramm. Vom 18. bis 20. August trifft das deutsche Team auf Serbien, Polen und erneut auf Russland. Am 27. August steigt in Berlin gegen Frankreich dann die Generalprobe. Bei der EM spielt die Fleming-Auswahl in der Vorrunden in Gruppe B in Tel Aviv/Israel gegen die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen.

Schröder und Theis beim Supercup dabei

In Hamburg sind dann auch Schröder und Theis mit dabei. Mit dem NBA-Duo soll es dann im Training an die Feinabstimmung gehen. "Selbstverständlich kriegen wir das hin. Ein oder zwei Spieler zu integrieren, ist gar kein Problem" , sagt Nationalspieler Robin Benzing. Für Theis ist die EM-Teilnahme Ehrensache. "Wir haben uns dafür mit Ach und Krach qualifiziert. Und wollen uns von unserer besten Seite zeigen, guten Basketball spielen und erfolgreich sein" , sagt Theis.

Das Team reist mit breiter Brust nach Israel. "Wir sind jung, wir haben viele gute Spieler. Wir können vieles erreichen. Wir werden großartig sein" , sagt Dennis Schröder. Und Spanien-Legionär Johannes Voigtmann erklärt: "Das Minimalziel ist das Achtelfinale. Im besten Fall eine Medaille, auch wenn das sehr ambitioniert ist. Aber dafür trainieren wir."

Das deutsche Aufgebot für das Turnier in Kasan

Ismet Akpinar (Ulm), Danilo Barthel (München), Robin Benzing (Zaragoza/Spanien), Bastian Doreth (Bayreuth), Isaiah Hartenstein (Zalgiris Kaunas/Litauen), Patrick Heckmann (Bamberg), Alex King (München), Maodo Lo (Bamberg), Bogdan Radosavljevic (Berlin), Lucca Staiger (Bamberg), Karsten Tadda (Oldenburg), Johannes Thiemann (Ludwigsburg), Akeem Vargas (Berlin).

dpa/sid | Stand: 11.08.2017, 11:10