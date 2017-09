Der Kapitän von Deutschlands Basketballern gab die Marschroute vor: "Mund abwischen. Weiter geht's" , sagte Robin Benzing am Sonntagabend (03.09.2017) in Tel Aviv, nach der unnötigen Last-Minute-Niederlage gegen Israel, als das deutsche Team im Schlussviertel eine 16-Punkte-Führung aus der Hand gab.

Das Gute am strammen Vorrunden-Spielplan mit fünf Gruppenspielen in sieben Tagen: Benzing und Co. bleibt kaum Zeit, der verpassten großen Chance nachzutrauern. Bereits am Dienstag kommt es zum nächsten Duell gegen Italien (ab 17.30 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de).

Doch der Einbruch gegen Israel wird auch bei Benzing unangenehme Erinnerungen an die Europameisterschaft vor zwei Jahren zurückgebracht haben. Bei der Heim-EM scheiterte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) in der Vorrunde nach denkbar knappen Niederlagen gegen die Top-Teams Spanien, Serbien und Italien am Ende auch an der fehlenden Kaltschnäuzigkeit.

DBB-Team verliert den Überblick

Auch gegen Israel verlor das junge DBB -Team in der entscheidenden Phase den Überblick. Als Israels Routiniers um Omri Casspi mit hoher Intensität die Aufholjagd starteten und die Halle zum Brodeln brachten, fand das Team um den 23 Jahre alten Anführer Dennis Schröder keine passenden Antworten. Beim vorentscheidenden Treffer der Israelis 28 Sekunden vor Schluss ließ Benzing seinen Gegenspieler Guy Pnini für einen Moment aus den Augen, der versenkte den Dreier.

Am anderen Ende des Feldes verließ das DBB-Team das Wurfglück - und vor allem das Gespür für die richtigen Entscheidungen, wie Bundestrainer Chris Fleming im Anschluss bemerkte: "Wir haben es aus der Hand gegeben, durch einige schwache Pässe, schwache Wurfentscheidungen" , sagte Fleming. "Dafür gibt es keine Entschuldigung. Wir haben ihnen viel zu viele einfache Chancen gegeben" , sagte Johannes Voigtmann. "So ein Spiel musst du einfach nach Hause bringen."

Der Einbruch schmerzt umso mehr angesichts der Tabellenkonstellation und des Restprogramms in der Vorrunde: Mit drei Siegen aus drei Spielen hätte das deutsche Team nicht nur das Weiterkommen praktisch in der Tasche gehabt, sondern wohl auch mindestens Platz drei in der Vorrundengruppe. Damit wären sie im Achtelfinale mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit einem Duell mit dem Topteam der Gruppe A, Frankreich oder Slowenien, aus dem Weg gegangen.

Weiter alles drin fürs DBB-Team

Andererseits ist für das DBB-Team bei der EM-Vorrunde weiterhin alles möglich. Denn auch die zwei stärksten Teams Italien und Litauen, die abschließenden Gegner der deutschen Mannschaft in der Vorrunde, haben schon jeweils eine Niederlage auf dem Konto. Das DBB-Team kann sogar aus eigener Kraft noch den Gruppensieg schaffen - und sollte sich dafür vor allem wieder auf die bislang gezeigten Qualitäten besinnen: Gegen die unangenehmen Georgier - und drei Viertel lang auch gegen Israel - glänzte das deutsche Team mit starker Defense, mannschaftlicher Geschlossenheit und Aggressivität beim Abschluss, trotz der Ausfälle einiger wichtiger Spieler. Den Rückschritt gegen Israel wertete der Bundestrainer als eine weitere, schmerzhafte Erfahrung bei einer EM: "Wir werden daraus lernen. Und gegen Italien stärker zurückkommen."

Chance zur Revanche gegen Italien

Das nötige Talent, um endlich auch im Kreis der Top-Nationen mithalten zu können, hat die Generation um NBA-Spielmacher Schröder unbestritten. Was dem Team noch fehlt in seinem Reifeprozess, ist ein großer Sieg gegen eine Top-Nation bei einem wichtigen Turnier. Die Gelegenheit dazu haben sie nun am Dienstag gegen die Italiener. Den "Azzuri" fehlt eine Reihe ihrer altgedienten Leistungsträger. Der Abgang von NBA-Topstar Danilo Gallinari, der sich bei einem Vorbereitungsspiel nach einer Rauferei verletzte, sorgte zudem im Vorfeld für Unruhe.

Doch individuell sind die Italiener immer noch stark besetzt, mit Euroleague-Stars wie Luigi Datome oder Nicolo Melli. Angeführt werden sie auch diesmal von NBA-Routinier Marco Belinelli. Belinelli, künftig Teamkollege von Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks, versetzte dem DBB-Team bei der bitteren EM-Niederlage vor zwei Jahren nach Verlängerung quasi im Alleingang den K.o. Bei der Neuauflage am Dienstag spielen Schröder und Co. auch gegen die bösen Geister der Vergangenheit.