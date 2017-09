Basketball-EM - Deutschland gewinnt auch gegen Georgien

Es war von Anfang an das erwartete enge Match in Tel Aviv. Zunächst taten sich beide Teams schwer, überhaupt Punkte zu machen, dann wechselte die Führung hin und her. Nach den ersten zehn Minuten stand es 19:19 - bei den Deutschen fielen vor allem die guten Rebounds und die unwiderstehlichen Antritte von Dennis Schröder auf.

Lob vom Verbandschef

Bei den Georgiern zeigte der ehemalige NBA-Profi Tornike Shengelia eine starke Leistung. Der andere Star, Michael Dixon, spielte dagegen praktisch keine Rolle. Ihn nahm die deutsche Abwehr lange Zeit komplett aus dem Spiel.

"Zweites Spiel, zweiter Sieg: Wie sind voll im Lot. Jetzt haben wir drei Matchbälle. Istanbul ist schon mal ein bisschen in Reichweite" , sagte Verbandschef Ingo Weiss und lobte. "Sie haben in der Defense gekämpft wie Löwen um ihr Baby."

Kapitän Robert Benzing analysierte: "Wir haben die starke Physis der Georgier gut angenommen, uns nicht versteckt und es sehr gut gemacht. Jetzt müssen wir uns schnell erholen und ein gutes Spiel gegen Israel machen."

Hartenstein und Thiemann überzeugen in der Defensvie

Im zweiten Viertel erwischte die deutsche Auswahl den besseren Start und zog schnell auf fünf Punkte davon - nach 15 Minuten stand es 32:27. Vor allem die starke Defensive mit Isaiah Hartenstein und Johannes Thiemann konnte sich immer wieder stark ins Szene setzen.

Und Dennis Schröder war trotz Dauerbewachung ohnehin eine Klasse für sich - der Mann von den Atlanta Hawks machte in der ersten Hälfte alleine 14 Punkte. Mit 41:36 ging es in die Pause.

Deutschland verliert nach der Pause den Faden

Nach dem Wiederanpfiff ging es erneut holprig weiter - vor allem bei den Deutschen. Einfache Ballverluste und vergebene Würfe kennzeichneten die Partie.

Zudem kam Michael Dixon besser ins Spiel - ihm gelangen zwei Dreier, so dass Georgien plötzlich mit 44:43 in Führung ging.

Georgien aggressiver - und erfolgreicher

Und nicht zuletzt legten die Georgier nun eine härtere Gangart an den Tag. Vor allem Schröder wurde immer wieder kräftig attackiert, bekam aber von den Unparteiischen nur wenige Foulpfiffe zugesprochen.

Zwischenzeitlich ging im dritten Viertel bei den Deutschen offensiv überhaupt nichts mehr. Die Würfe gingen reihenweise daneben. Die Georgier führten mit vier Punkten, ehe Deutschland doch wieder aufdrehte und einige Dreier versenkte. Nach einem starken Finish endete der dritte Durchgang 55:52.

Am Ende läuft es für die Deutschen

Im letzten Viertel drehte dann der frischgebackene Vater Robin benzing auf, traf zwei Dreier und schraubte die Führung der Deutschen in 33. Minute auf 62:54.

Bei Deutschland ging nun fast alles, bei Georgien nichts mehr, Shengelia war in der kompletten zweiten Hälfte kein Faktor mehr . Vier Minuten vor dem Ende war der Vorsprung schon auf 13 Punkte angewachsen (67:54).

Schröder macht die meisten Punkte

Diesen Vorsprung ließen sich die Deutschen nicht mehr nehmen. Topscorer in der Auswahl von Bundestrainer Chris Fleming war Schröder mit 23 Punkten, Robin Benzing kam auf elf Zähler. Bei den Georgiern, die zuvor Medaillenkandidat Litauen geschlagen hatten, war Sasa Patschulia bester Werfer (14).

Im dritten Spiel trifft die DBB-Auswahl am Sonntag auf EM-Gastgeber Israel (ab 20.20 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de).

Stand: 02.09.2017, 17:01