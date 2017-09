Deutschland unterliegt Litauen und verpasst Gruppensieg

In Tel Aviv unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming am Mittwoch (06.09.17) mit 72:89 (43:47). Das DBB -Team trifft nun am Samstag (11.15 Uhr) im Achtelfinale als Zweiter der Gruppe B auf Frankreich. Für das deutsche Team war es im siebten Duell mit dem dreimaligen Europameister Litauen bei einem großen Turnier die siebte Niederlage.

"Wir wissen, dass wir hier gegen einen absoluten Titelkandidaten verloren haben" , sagte DBB -Präsident Ingo Weiss: "Ab jetzt fokussieren wir uns auf das Spiel gegen Frankreich, wir wollen unter die besten Acht kommen. Einen Knacks gibt es nicht." Kapitän Robin Benzing betonte, dass sein Team nach einer Niederlage in der EM -Generalprobe (79:85) noch eine Rechnung mit Frankreich offen habe: "Das ist ein nettes Los und in Istanbul kann alles passieren, jetzt müssen wir da sein."

Schröder einmal mehr bester Schütze

Auch im fünften Spiel der EM war Dennis Schröder bester Werfer in der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB). Gegen den dreimaligen Europameister kam der Point Guard von den Atlanta Hawks auf 26 Punkte.

Schwächen in der Verteidigung

Nur 18 Stunden nach dem Achtelfinaleinzug mit dem Sieg über Italien erwischte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bunds einen mäßigen Start. Schnell lag Litauen 6:0 vorne, immer wieder kämpften sich Schröder & Co. wieder heran. Doch vor allem in der Verteidigung konnte das deutsche Team zunächst nicht an die "Defensivschlacht" gegen Italien anknüpfen.

Immer wieder kam Litauen durch Offensivrebounds zu zweiten Wurfchancen und nutzte diese konsequent. Nach nur vier Minuten nahm Coach Fleming die erste Auszeit - langsam kam seine Mannschaft in den Kampf unter den Körben.