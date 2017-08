Basketball-EM - der DBB setzt auf Dynamik

Der Durchschnittsspieler, den Bundestrainer Chris Fleming für das Turnier nominiert hat, ist etwa 199 cm groß und 25 Jahre alt. Damit ist die DBB -Auswahl etwas kleiner und jünger als die meisten Teams, vor allem die der Favoriten Spanien, Serbien oder beispielsweise der möglicherweise stärksten deutschen Gruppengegner Litauen und Georgien.

Vor allem das Alter sticht heraus - die zwei bis drei Jahre Erfahrung, die die deutschen Spieler im Schnitt weniger aufweisen als die meisten Konkurrenten, können in so einem Turnier auf diesem Niveau einen großen Unterschied ausmachen. Die erfahrenen Spieler wie Kapitän Robin Benzing (28 Jahre, 120 Länderspiele), der im spanischen Saragossa spielt oder Karsten Tadda (28, 68 Spiele) sollen die jungen Wilden anleiten. Doch Dreh- und Angelpunkt ist natürlich Aufbauspieler Dennis Schröder vom NBA -Team Atlanta Hawks.

Nicht nur Schröder ist schnell

Schröder war in allen Vorbereitungsspielen der beste Scorer, der 23-Jährige weist zwar erst 25 Einsätze für den DBB auf, ist aber Leistungsträger in einem Team der stärksten Liga der Welt, hat somit trotz seines jungen Alters die meiste Erfahrung auf Spitzenniveau vorzuweisen und bringt mit seiner großen Dynamik ein Element mit, das das das deutsche Spiel prägen soll. Denn die Jugend des Kaders und die etwas geringere Größe sorgen dafür, dass die Gegner der deutschen Mannschaft eine extrem schnelle Rückwärtsbewegung aufweisen müssen - sonst klingelt es im Fast break.

Großer Entwicklungsschritt: Ismet Akpinar

Die Mannschaft ist schnell. In der Generalprobe gegen Frankreich, die mit 79:85 verloren ging, in der das Team jedoch eine aufsteigende Formkurve unter Beweis stellte, gelangen den Deutschen 16 Punkte über den schnellen "Gegenstoß", den erfahreneren Franzosen nur sechs. Maodo Lo von Brose Bamberg, Senkrechtstarter Ismet Akpinar aus Ulm, der eigentlich noch gar nicht für das Turnier eingeplant war, aber laut Fleming "einen sehr großen Schritt gemacht" hat und eben natürlich Schröder sind allesamt sehr schnelle Aufbauspieler. Auch die deutschen "Big Men" um Daniel Theis, der ab dieser Saison für NBA-Spitzenteam Boston Celtics spielt, oder Danilo Barthel sind relativ beweglich.

Schwachstellen in Abstimmung und Physis

Es hätten gegen Frankreich auch mehr als 16 Zähler nach Tempoangriffen sein können, doch im Rebounding und der Verteidigung in Korbnähe wies das DBB-Team gegen die physischen Franzosen noch größere Defizite auf, verpasste somit einige Ballgewinne und die Chance auf schnelles Umschaltspiel. Auch die Feinabstimmung fehlt noch ein wenig, auch wenn sie zuletzt stetig etwas besser wurde. Schröder und Theis stießen erst relativ spät zum Team, beziehungsweise mussten zwischenzeitlich abreisen (Theis), Benzing war lange angeschlagen, spielte auch gegen Frankreich nicht.

Wo hat der Kader, in dem auch noch Aufbauspieler Lucca Staiger (29), sowie die Forwards und Center Johannes Voigtmann (24), Johannes Thiemann (23), Patrick Heckmann (25) und Youngster Isaiah Hartenstein (19) stehen, der im diesjährigen NBA-Draft von den Houston Rockets ausgewählt wurde, seine weiteren Stärken und Schwächen?

Wer wird zweite Scoring-Option?

Die größten Baustellen für den nach dem Turnier scheidenden Fleming sind, neben der Unerfahrenheit und der Physis in der Defensive, die aber beide sobald Theis sich eingespielt hat und Benzing gesund ist, etwas besser werden dürften, wohl das Fehlen einer verlässlichen zweiten Scoring-Option neben Schröder und die Dreierquote. Die beiden Probleme sind insofern miteinander verknüpft, als dass Schröder zwar einen ganz ordentlichen Dreipunkte-Wurf aufweist, aber vor allem durch seine schnellen "Drives" zum Korb gefährlich ist, Freiwürfe zieht und mehrere Gegenspieler bindet.

Auch für Dreipunktewürfe wichtig: Robin Benzing

Könnte er den Ball dabei mit einem "Kickout-Pass" zu dadurch freistehenden, zuverlässigen Distanzschützen spielen, würde das nicht nur der Variabilität des Angriffsspiels zu Gute kommen, sondern würde auch Schröder selbst mehr Freiraum geben. Doch die Quote der Mannschaft von "draußen" war nicht nur gegen Frankreich schwach. Auch gegen Serbien oder Russland lag sie nie über 25 Prozent - viel zu wenig. Zuverlässigster Schütze war dabei meist auch Schröder selbst, Staiger machte es zumindest noch ganz ordentlich, Benzing könnte ein wenig Abhilfe schaffen. Als zweite Scoring Option - kein Teamkollege Schröders machte in den Vorbereitungsspielen mehr als zwölf Punkte in einem Spiel - kommen jedoch wohl am ehesten die Big Men Barthel, Theis oder Voigtmann in Frage.

Kader und Gruppe ausgeglichen

Dass der zweite offensive "Star" fehlt, muss aber nicht nur eine Schwäche sein. Die Leistungsdichte im Kader ist bis auf Schröder ausgeglichen, alle Spieler wollen sich präsentieren, können auf dem Niveau bestehen und aufgrund ihrer verhältnismäßigen "Unbekanntheit" unbekümmert aufspielen. Allerdings sollte sich die Dreierquote definitiv verbessern, dafür bedarf es auch vor allem Selbstvertrauen. Ein erfolgreiches Auftaktspiel gegen die Ukraine am Donnerstag (31.01.2017) könnte dafür sehr zuträglich sein.

Die Spiele der vier Vorrundengruppen mit jeweils sechs Teams, von denen vier die KO-Runde erreichen, werden übrigens in unterschiedlichen Ländern ausgetragen. Deutschland spielt in Israel in Tel Aviv, andere Spielorte sind Helsinki in Finnland, Cluj in Rumänien und Istanbul in der Türkei, wo auch die Endrunde dann stattfindet. Einen ganz "großen" Gegner hat die DBB Auswahl in der Vorrunde noch nicht. Die Gruppe B ist mit Auftaktgegner Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen relativ ausgeglichen - Platz drei oder vier ist dort ein realistisches Ziel, doch auch ein Vorrundenaus wie schon 2015 ist durchaus möglich, genau wie eine totale Überraschung im positiven Sinne.

Wie weit ist der Umbruch schon?

Eines dürften die Spiele aber wohl definitiv werden: Spektakulär und schnell. Auch wenn die junge Mannschaft es nicht schaffen sollte, die K.o.-Runde zu erreichen, ist der vollzogene Umbruch mit jungen, schnellen Spielern die einzig richtige Lösung. Die Talente, die auch abseits des Kaders bereitstehen, sind durchaus vielversprechend und mit "Noch-Assistent" Henrik Rödl wird bald endlich ein Bundestrainer installiert, der sein Amt auch "hauptamtlich" ausübt. Zunächst steht jedoch die Eurobasket an, die schon mal zeigen wird, ob der Umbruch in Basketball-Deutschland nach der Nowitzki-Ära bereits Früchte trägt.

Stand: 28.08.2017, 12:28