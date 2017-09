Basketball-EM - Schröder läuft schon früh heiß

Harte Kritik - nicht immer gerechtfertigt

Den Schlusspunkt, den der bisherige Topscorer und zweitbeste Vorlagengeber des noch jungen Turniers mit seinem Dreipunktewurf mit der Sirene am Ende setzte und das anschließende Wortgefecht, das er sich mit einem Gegenspieler lieferte, zeigen wie motiviert der 23-Jährige ist, notfalls auch lautstark voranzugehen. Denn die Kritik, die 2015 auf ihn einprasselte, war nur in Teilen wirklich gerechtfertigt. Schröder war 21 Jahre alt, sollte eine junge Mannschaft führen, tat das sportlich auch und verzettelte sich eben in den knappen Situationen ein wenig - ganz normal für einen so jungen Mann.

Dass er nun mit immer noch erst 23 so dominant in das Turnier startete und gereift scheint zeigt auch, wie lernfähig Schröder ist. Der Sprung, den er in Atlanta bereits gemacht hat, ist groß. Dort wird er in der kommenden Saison der unumstrittene Star seines Teams sein. Mit erst 23. Als Europäer. In der stärksten Liga der Welt. Natürlich zieht Schröder mit seiner auffälligen Frisur und seinem abseits des Feldes ab und an etwas großspurigen Auftreten eher Kritik auf sich als ein stets bescheidener und lockerer Dirk Nowitzki, doch auch diese Wesenszüge haben ihn in die NBA geführt, wo man ihm zutraut, ein Team erfolgreich anzuführen.

Jetzt gegen Georgien

Dass man das ruhig auch bei der Nationalmannschaft tun kann, hat der beste Point Guard den Deutschland je hatte gegen die Ukraine schon einmal angedeutet. Und auch wenn bei einem 23-Jährigen Leistungsschwankungen weiterhin zu erwarten sind, darf man sich auf Schröders weitere Entwicklung freuen - und auch ein bisschen Geduld mit ihm und dem Team haben. Die Last, die auf Schröders Schultern ruht, ist schließlich groß - nur zehn Spieler mussten zum Aufakt mehr Minuten im Turnier absolvieren als er. Am Samstag wartet das starke Georgien, das die hoch gehandelten Litauer mit 79:77 besiegen konnte. Chancenlos ist der DBB dort trotzdem nicht - auch und vor allem wegen "DS17".

sid/dpa | Stand: 31.08.2017, 17:45