Brose Baskets Bamberg in der Krise

Schon vor der Saison gab es Zweifel, ob die aktuelle Mannschaft den hohen Ansprüchen der Oberfranken gewachsen ist. Zu groß und umfassend war der Umbruch im Sommer gewesen. Gleich fünf Abgänge absoluter Leistungsträger musste der neunmalige deutsche Meister hinnehmen. Nicolo Melli, Janis Strelnieks, Darius Miller, Fabian Causeur und Nationalspieler Daniel Theis verließen Bamberg Richtung NBA oder gingen zu größeren Vereinen in Europa.

Hohe Ziele

Die Bamberger Verantwortlichen formulierten trotzdem anspruchsvolle Ziele. Während in der BBL und im Pokal eh nur das Maximum als Erfolg zählt, wollte man auch in der Euroleague zum ersten Mal unter die besten acht Teams Europas kommen. Die neu zusammengestellte Mannschaft sollte sich schnell zusammenfinden und an die Leistungen der vorigen Jahre anknüpfen.

Ernüchternde Saisonbilanz

Rund fünf Monate später ist Ernüchterung in „Freak City“, wie die Bamberger ihre Stadt liebevoll nennen, eingekehrt. Nach 18 Spieltagen steht der Doublesieger der vergangenen Saison auf dem siebten Tabellenplatz. Punktgleich mit Rang neun, der nicht zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen würde und mit schon zwölf Punkten Abstand zum Rivalen Bayern München, gegen den man vor rund einer Woche das Pokal-Viertelfinale verlor. Auch in der Euroleague hinkt man den Erwartungen hinterher. Der derzeitige 14.Tabellenplatz lässt kaum Hoffnungen zu, erstmals die dort angepeilten Play-offs zu erreichen.

Analyse der Situation