Henrik Rödl neuer Cheftrainer der deutschen Basketballer

Dies gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag (18.09.17) bekannt. "Wir haben viel Talent und jetzt bei der EuroBasket gesehen, was möglich ist, wenn wir als Team zusammenstehen" , sagte Rödl. "Ich bin davon überzeugt, dass sich diese junge Mannschaft noch weiterentwickeln und dass sie noch viel Freude machen wird."

"Ambitionierte Ziele und Aufgaben"

Bei der EM in Tel Aviv und Istanbul war Rödl zuletzt als Co-Trainer von Chris Fleming aktiv. Dort erreichte die DBB-Auswahl das beste Ergebnis seit zehn Jahren und scheiterte erst im Viertelfinale an Spanien. "Niemand ist besser prädestiniert für den Job des Herren-Bundestrainers als Henrik Rödl" , sagte Verbandschef Ingo Weiss.

Es gebe bei der WM 2019, Olympia 2020 und der EM 2021, für die sich der DBB als Ausrichter bewerben will, "ambitionierte Ziele und Aufgaben" .

Viel Erfahrung als Spieler und Trainer

Der 48-jährige Rödl gehörte als Nationalspieler zum Europameisterteam von 1993 und holte 2002 an der Seite von Dirk Nowitzki in Indianapolis WM-Bronze. Als Profi wurde der gebürtige Offenbacher mit Alba Berlin siebenmal in Folge Meister.

Zuvor hatte Rödl vier Jahre in den USA gespielt und mit der University of North Carolina den College-Titel geholt. Als Trainer führte Rödl Alba Berlin 2006 zum Pokalsieg. Später betreute der 178-malige Nationalspieler Bundesligist TBB Trier (2010-2015), seit Januar 2016 war der bisherige A2-Nationaltrainer Flemings Assistent beim A-Team.

