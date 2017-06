NBA - Houston Rockets sichern sich Rechte an Isaiah Hartenstein

Ob der 19-Jährige vom litauischen Meister Zalgiris Kaunas bereits in der kommenden Saison in der nordamerikanischen Profiliga spielen wird, ist damit noch nicht sicher.

Der 2,12 Meter große Hartenstein soll nach Angaben von Houstons General Manager Daryl Morey im Sommer zum Team von Superstar James Harden stoßen, sich in der kommenden Saison aber erst einmal in Europa weiterentwickeln. Hartenstein kann als Flügelspieler oder Center agieren.

Alles fürs Team tun

"Ich freue mich, in ein Team zu kommen, das bereits erfolgreich ist" , sagte Hartenstein. Knapp fünf Stunden musste der Power Forward warten, bis sein Name aufgerufen wurde. Es war kurz vor Mitternacht, als NBA-Commissioner Adam Silver verkündete, dass Hartenstein zum Team von Superstar James Harden stößt.

NBA-Draft

"Was auch immer das Team von mir braucht, werde ich tun. Ich bin sehr vielseitig und beweglich für meine Größe ", sagte der Sohn des früheren Bundesliga-Spielers Florian Hartenstein. Er wird damit der vierte Deutsche in der NBA: Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Paul Zipser sind aktuell die einzigen drei deutschen Spieler in der nordamerikanischen Profi-Liga.

Gratulation vom DBB-Präsidenten

Die Rockets erreichten in der vergangenen Saison das NBA-Viertelfinale. Dort unterlag die Mannschaft um Superstar Harden den San Antonio Spurs in sechs Spielen mit 2:4.

"Ich freue mich sehr für Isaiah Hartenstein und gratuliere ihm, dass er beim NBA-Draft ausgewählt worden ist" , sagte Präsident Ingo Weiss vom Deutschen Basketball Bund (DBB): "Für ihn persönlich hoffe ich, dass sein neuer Klub Houston Rockets die richtige Adresse ist, um ihn weiter optimal zu fördern."

Philadelphia draften Markelle Fultz

Die Philadelphia 76ers sicherten sich mit dem ersten Pick beim Draft der nordamerikanischen Profiliga die Rechte am Aufbauspieler Markelle Fultz. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner spielte zuletzt an der University of Washington in Seattle.

Für Wirbel sorgte am Rande der Veranstaltung der Wechsel von Jimmy Butler. Der Starspieler verlässt die Chicago Bulls, den Klub des deutschen Nationalspieler Paul Zipser, und schließt sich den Minnesota Timberwolves an. Dies allerdings offenbar nicht ganz freiwillig.

Viel Ärger um Jimmy Butler

Denn die Bulls opfern mit dem Wechsel den einzigen Allstar für den Neuaufbau. Butlers Privattrainer Travelle Gaines griff Bulls-General-Manager Gar Forman nach dem Trade an. "Die schlechteste Kultur in der Liga. Ich habe Drogendealer getroffen, die mehr Moral hatten als der GM. Er ist ein Lügner, und jeder weiß es" , schrieb der 36-Jährige auf Twitter.

Im Gegenzug erhielt Chicago die Profis Zach LaVine und Kris Dunn sowie den siebten Pick im NBA-Draft. Mit diesem wählte Chicago Lauri Markkanen aus, der bei der Verteilung der Talente als erster in Finnland geborene Spieler ausgewählt wurde.

Butler, in Rio Olympiasieger mit dem Team USA, hatte bis zuletzt betont, in Chicago bleiben zu wollen. "Wir haben einen Jungen abgegeben, den wir wirklich mögen" , rechtfertigte Bulls-Vizepräsident John Paxson den Schritt. "Wir haben heute Abend eine Richtung eingeschlagen. Wir setzen auf junge Spieler, wir werden diszipliniert und geduldig sein."

sid, dpa | Stand: 23.06.2017, 08:48