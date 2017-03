Baskets Bonn erstmals in europäischem Halbfinale

Trotz einer 80:90 (41:44)-Niederlage bei Ironi Nahariya (Israel) erreichte der Basketball-Bundesligist am Mittwoch (15.03.2017) im Europe Cup die Runde der letzten vier Teams. Die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic hatte vor einer Woche das Hinspiel im heimischer Halle mit 89:68 gewonnen.

In der Runde der letzten Vier treffen die Bonner auf Nanterre 92 aus Frankreich. Bester Spieler der Bonner war Center Julian Gamble mit 22 Punkten und 14 Rebounds.

Bonn behält die Nerven

Der Einzug der Deutschen in die nächste Runde (29. März und 5. April) war am Mittwoch (15.03.2017) nie ernsthaft in Gefahr. Zwar lag der Gastgeber lange Zeit in Führung, konnte sich aber nicht entscheidend absetzen. In souveräner Manier wahrten die Telekom Baskets die Nerven und nutzten die historische Chance.

Bisher hatten der Club sowohl 2001 und 2002 (Saporta Cup) als auch 2009 und 2013 (Eurochallenge) lediglich das Viertelfinale eines internationalen Wettbewerbs erreicht.

Stand: 15.03.2017, 20:25