Baskets Bonn lösen Viertelfinal-Ticket im Europe Cup

Die Baskets Bonn haben mit einer abgeklärten Leistung das Ticket fürs Viertelfinale im Europe Cup gelöst. Nachdem die Rheinländer das Hinspiel gegen den finnischen Vertreter Kataja Basket zu Hause bereits mit 91:72 gewonnen hatten, überzeugten sie am Mittwoch (22.02.2017) auch auf fremden Parkett. Das Team von Trainer Predrag Krunic behielt mit 88:84 die Oberhand.

Die Finnen liegen lange auf Überraschungs-Kurs

Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf allerdings nur sehr unzureichend wider, waren die Finnen doch sehr lange auf Überraschungs-Kurs. Die Gastgeber gingen mit einer 72:60-Führung ins Schlussviertel und lagen zwischenzeitlich sogar mit 18 Zählern vorne. Eine Niederlage mit 18 Punkten hätte sich Bonn nach dem souveränen Hinspielerfolg sogar erlauben können.

Im Schlussviertel demonstrierten die Bonner allerdings, dass ihnen an derart viel Spannung nicht gelegen ist. Josh Mayo läutete mit seinem Dreier zum 63:72 die Aufholjagd an, die den Gästen letztlich sogar noch einen knappen Auswärtssieg bescherte. Bester Werfer der Bonner war der US-Amerikaner Julian Gamble mit 27 Punkten. In der Runde der letzten Acht geht es nun gegen Ironi Nahariya aus Israel.

Stand: 22.02.2017, 19:29