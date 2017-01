Euroleague, 17. Spieltag

Nach zuletzt drei Siegen verlor Bamberg beim russischen Vertreter mit 58:63 (36:30). Dabei verspielten die Gäste eine Zwölf-Punkte-Führung im dritten Viertel. Mit nunmehr sieben Siegen bei zehn Niederlagen muss der Bundesligazweite weiter um den Einzug in die Play-offs bangen.

Die gut verteidigenden Bamberger vergaben den Erfolg mit einer zu geringen Wurfausbeute. Besonders schwach war dabei die Quote bei den Drei-Punkt-Versuchen. Nur vier von 25 Würfen landeten im Korb.

Kasans Langford nicht zu stoppen

An der alten Wirkungsstätte ihres Trainers Andrea Trinchieri erwischten die Gäste einen Start nach Maß. Schon nach dem ersten Viertel stand es 20:13, nach der Pause erhöhte Bamberg sogar auf 42:30. Allerdings steigerte sich Kasan, während die Gäste in den letzten beiden Vierteln nur noch jeweils elf Punkte erzielten. Nicht zu stoppen bei Kasan war Keith Langford. Der Spielmacher der Russen war vor 3.577 Zuschauern mit 27 Zählern auch der überragende Schütze auf dem Parkett.

Bester Bamberger Werfer war Janis Strelnieks mit 13 Punkten, außer dem Letten punktete nur noch Darius Miller aus den USA zweistellig (12). Bamberg tritt am kommenden Donnerstag erneut in Russland an - beim Tabellenführer ZSKA Moskau.

dpa/sid/red | Stand: 12.01.2017, 19:14