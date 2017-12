Die Bamberger verloren am Dienstagabend (19.12.17) beim 29-maligen litauischen Champion mit 84:88 (49:50) und bleiben mit sechs Siegen Tabellen-Zehnter in der europäischen Basketball-Königsklasse. Topscorer beim deutschen Meister war Dorell Wright mit 22 Zählern.

Lo hält Bamberg im Spiel

Die Bamberger erwischten vor mehr als 11.000 Zuschauern den besseren Start, führten nach sieben Minuten mit 16:6. Kaunas fand erst danach offensiv seinen Rhythmus und ging zu Beginn des zweiten Viertels in Führung (24:22). Beide Teams trafen bis zur Halbzeit hochprozentig ihre Würfe. Nach der Pause erhöhte das Team aus Litauen die Intensität in der Verteidigung. Der Rückstand der Bamberger wurde erstmals zweistellig (54:64). Dank einer starken Vorstellung von Nationalspieler Maodo Lo, der im dritten Viertel elf Punkte beisteuerte, gelang den Gästen wieder der Ausgleich (72:72).

Kaunas mit starker Schlussphase

Im Schlussviertel fehlte den Bambergern die Kraft, Kaunas dagegen traf die entscheidenden Würfe, vor allem aus der Distanz. Topscorer Arturas Milaknis (20 Punkte) verwandelte sechs seiner neun Versuche von jenseits der Dreipunktelinie. Paulius Jankunas erzielte in den Schlussminuten sechs Punkte in Folge und brachte Zalgiris 80 Sekunden vor Schluss mit sechs Punkten in Front. Daniel Hackett verkürzte zwar 25 Sekunden vor dem Ende mit einem Dreipunktewurf auf 84:86. Kaunas behielt aber an der Freiwurflinie die Nerven.

Bereits am Donnerstag steht für die Bamberger das nächste Duell in der Euroleague an, der spanische Topklub Real Madrid gastiert in Franken.

red/sid/dpa | Stand: 19.12.2017, 21:15