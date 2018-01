19. Spieltag der Euroleague im Basketball

Euroleague - Bamberg geht in Barcelona unter

Brose Bamberg hat es in der Euroleague verpasst, mit einem Sieg in Katalonien an die Play-off-Plätze heranzurücken. Im Gegenteil: Die Franken kassierten am Donnerstag (18.01.2018) eine bittere Niederlage.