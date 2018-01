Das Mammutprogramm von Bambergs Basketballern hinterlässt auch bei Andrea Trinchieri Spuren. Nach der bitteren Niederlage im fränkischen Derby gegen Bayreuth sah der italienische Coach, der seinem Team an der Seitenlinie immer maximale Leidenschaft vorlebt, noch etwas gezeichneter aus als sonst. Bei den Bayreuthern, die zuvor in 16 Anläufen gegen den ungleich erfolgreicheren Nachbarn ohne Sieg geblieben waren, erlebte der Serienmeister bereits die sechste Liga-Niederlage.

Vor allem musste es den Bambergern Kopfzerbrechen bereiten, dass sie das Spiel erneut aus der Hand gaben. Bereits drei Tage zuvor, im Euroleague-Duell bei Anadolu Efes Istanbul, brachen die Bamberger im Schlussviertel komplett ein und verspielten den Sieg.

Bambergs Probleme mit der Konstanz

"Wir haben Probleme. Wir sind nicht in der Lage, unser Spiel konstant durchzuziehen. Auch weil einige Spieler die Konzentration verlieren" , sagte Trinchieri in gewohnt deutlicher Art.

Die fehlende Konstanz hat sicherlich auch mit dem Mammutspielplan zu tun, der aber auch sein Gutes hat: Die Bamberger bekommen schnell die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Gerade einmal drei Tage nach der Pleite in Bayreuth steht für die Bamberger das nächste bedeutende Duell an, in der Euroleague: Am Freitag (05.01.2018) gastiert Khimki Moskau beim deutschen Meister.

Während die Bamberger in der Liga als Tabellenfünfter weiter hinter den eigenen Ambitionen zurückbleiben, sind sie international durchaus im Soll. Zur Saisonhalbzeit hat der deutsche Meister noch alle Chancen, am Ende unter den besten acht Teams Europas zu landen und in die Play-offs einzuziehen - trotz zuletzt dreier Niederlagen in Folge. Schon im Vorjahr sorgten die Bamberger mit attraktivem Teambasketball in der europäischen Königsklasse für Furore - und leiteten damit indirekt das Ende des Erfolgsteams der vergangenen Jahre ein: Denn nahezu alle Leistungsträger wurden von europäischen Spitzenklubs abgeworben oder gingen gleich in die NBA .

Internationale Ambitionen - auch mit Blick auf den FC Bayern

Der anschließende Umbruch erscheint in Bamberg auch nach der Hälfte der Saison noch nicht abgeschlossen, zwischendurch wirkte das Team auch etwas aufgerieben zwischen der Bundesliga und den Strapazen in der Euroleague mit ihren zusätzlichen 30 Saisonspielen. Demgegenüber stehen die nach wie vor hohen Ambitionen der Klubführung, die sich dauerhaft in Europas Spitze etablieren will und dafür das Einzugsgebiet über Bamberg hinaus ausweiten möchte, mit dem Bau einer neuen 10.000-Plätze-Arena - auch als Antwort auf die zahlungskräftige Konkurrenz vom FC Bayern, dem Ambitionen auf einen festen Startplatz in der Euroleague nachgesagt werden.

Zisis vor Euroleague-Spiel: "Wir müssen reagieren"

In der Euroleague sind die Bamberger bereits mehrfach in die größere Halle nach Nürnberg ausgewichen. In der wichtigen Partie gegen den direkten Konkurrenten Khimki, der zwei Siege mehr auf dem Konto hat, setzen die Bamberger aber wieder auf die besondere Atmosphäre in der "Frankenhölle". "Das Spiel für uns die nächste Möglichkeit aus dieser momentan schwierigen Situation rauszukommen. Solche Phasen gibt es in einer langen Saison. Aber wir müssen reagieren" , sagte Spielmacher Nikos Zisis.

Gerade in der Euroleague profitierten die Bamberger zuletzt immer wieder von der Erfahrung ihrer Routiniers wie Zisis, Daniel Hackett oder auch Ricky Hickman, die das Team unter anderem zu großen Siegen gegen Piräus und Barcelona trugen. Auch Trinchieri fordert, dass die Mannschaft sich gegen Khimki wieder auf ihre Qualitäten besinnt: "Wir hatten zwei Spiele, in denen wir schlecht ausgesehen haben. Für uns gilt es einzig und alleine, zurückzuschlagen."

red | Stand: 05.01.2018, 08:00