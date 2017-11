Der deutsche Serienmeister unterlag nach drei Siegen in Serie gegen den türkischen Spitzenclub mit 57:80 (33:43) und steht nach sechs Spieltagen in der Königklasse im Mittelfeld der Tabelle.

Angeführt von den früheren Bamberger Meisterspielern Brad Wanamaker (13 Punkte) und Nicolo Melli (6) war Fenerbahce in den ersten beiden Vierteln bereits das besser Team und ging mit einer Zehn-Punkte-Führung in die Pause. Die Gastgeber kamen nach dem Seitenwechsel besser in die Partie und konnten den Rückstand verkürzen.

Einbruch in den Schlussminuten

Im vierten Durchgang gelang der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri allerdings nichts mehr. Sieben Minuten blieb der Bundesligist ohne Punkte und verlor nicht nur das Viertel (11:26) klar, sondern auch das Match mit 57:80. Augustine Rubit (12) traf für Bamberg am besten. " Offensiv waren wir zu überhastet, nicht konzentriert genug ", erklärte Nationalspieler Maodo Lo.

Bereits am Sonntag empfangen die Bamberger in der Bundesliga die Frankfurt Skyliners. Zwei Tage später haben die Franken die BG Göttingen zu Gast. Am 15. November gastieren sie in der Euroleague beim FC Barcelona.

sid | Stand: 10.11.2017, 22:00