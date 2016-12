Euroleague, 14. Spieltag

Die Oberfranken siegten überraschend deutlich mit 82:68 (48:30) und haben mit einer 5:9-Bilanz den Tabellenachten Anadolu Istanbul (7:7) weiter im Visier. Für Bamberg war es der dritte Erfolg in den vergangenen vier Begegnungen.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und führten nach dem ersten Viertel bereits mit zehn Punkten (23:13). Auch eine kleine Schwächephase im dritten Viertel steckten die Bamberger weg. Am Ende siegten sie souverän gegen Piräus (9:5). Bester Brose-Werfer war Darius Miller mit 20 Punkten.

Starkes Comeback nach Niederlage

Erst am Dienstag (20.12.16) hatten die Franken ihr Auswärtsspiel bei Real Madrid mit 72:95 verloren. Diesmal machten sie es besser, ließen den Gästen keine Chance. Nach dem Abschluss des Doppelspieltags in Europa geht es für Brose Bamberg in der Liga weiter: Am zweiten Weihnachtstag steht das Oberfranken-Derby mit Medi Bayreuth an.

sid/dpa | Stand: 22.12.2016, 21:59