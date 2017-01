Die Emilia-Romagna gehört in Italien zu den absoluten Gourmet-Regionen. Dies weiß inzwischen auch das deutsche Sportpublikum, seit der Ankunft von Carlo Ancelotti und den zahlreichen Interviews, in denen der Bayern-Coach aus Bologna gerne über seine Lieblingszubereitung für Tortelloni und Mortadella plaudert. Auch Nicolo Melli, Basketballer aus Reggio Emilia, vermisst nach fast zwei Jahren in Deutschland die Küche aus seiner Heimat, obwohl es auch in Oberfranken gute Italiener gibt: " Die Essenskultur in Italien ist einmalig, das gibt es woanders leider nicht ", sagt Melli, der sich inzwischen aber mit der fränkischen Küche angefreundet hat: "Ich esse sehr gerne Nürnberger Würstchen, auch Schnitzel. Ich mag das deutsche Essen, es gibt nur manchmal etwas zu viel Schwein. “

Starkes Comeback in der Euroleague

Insgesamt aber, so versichert er, fühlt er sich in Bamberg, in der familiären Atmosphäre beim deutschen Meister, sehr wohl. Und dies ist wiederum ein absoluter Glücksfall für die Bamberger, die vor allem dank Melli ein starkes Comeback in der Euroleague hingelegt haben. Zwischenzeitlich musste man sich ernsthaft Sorgen machen um die Stabilität der Bamberger, die in Europas Top-Liga Anfang Dezember nach fünf Pleiten in Folge sogar ans Tabellenende abgerutscht waren.



Viele denkbar knappe Niederlagen, bei denen sie immer wieder einen komfortablen Vorsprung verspielten, deuteten auf mehr als eine Ergebniskrise hin. "In den ersten Spielen hat uns die mentale Härte gefehlt. Wir mussten uns auch erst einmal auf die neue Herausforderung Euroleague einstellen" , sagt Bambergs Geschäftsführer Rolf Beyer mit Blick auf das Mammutprogramm mit 30 Saisonspielen in der Euroliga.

"Es ist etwas ganz anderes als letzte Saison, wo uns vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm hatten. Jetzt wissen die anderen, dass wir ein echtes Euroleague-Team sind und treten dementsprechend auf ", sagt Bambergs Italo-Star Melli und räumt ein, dass die vielen Rückschläge zu Beginn an der Psyche der Spieler nagten: "Wenn es am Ende wieder eng wurde, mussten wir natürlich an die Spiele davor denken, die wir aus der Hand gegeben hatten. Aber wir haben nie den Glauben an uns und unsere Stärken verloren ", betont er. "Wir sind ein eingeschworenes Team. Wir kennen uns und wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Dass wir einen Weg aus dieser schwierigen Situation gefunden haben, hat uns einen Extra-Schub gegeben für unsere Aufholjagd."

Beim Spiel in Tel Aviv, als die Bamberger ihre Serie starteten, glänzte allen voran Melli mit 27 Punkten und 14 Rebounds, ein persönlicher Karrierebestwert. Auch in den darauffolgenden Partien trumpfte der Italiener groß auf und wurde von der Euroleague zum wertvollsten Spieler des Monats Dezember ernannt. Vor kurzem wählten ihn die Klubchefs der Euroleague bei einer Umfrage sogar zum besten Spieler Europas auf seiner Position.

Mellis Durchbruch zum Topstar in Bamberg

Melli ist ein echter Allrounder, der nicht nur die klassischen Qualitäten eines Power Forward mitbringt: Durchsetzungsstark im Spiel mit dem Rücken zum Korb und beim Rebound - keiner greift sich in der Euroleague mehr Abpraller pro Spiel (8,2) als der 2,05-Meter-Mann aus der Emilia. Darüber hinaus glänzt Melli aber auch mit seiner Spielintelligenz, Übersicht und einer überlegten Wurfauswahl. Im so genannten "Index Rating", das Positiv-Statistiken wie erzielte Punkte, Rebounds und Vorlagen mit Fehlern verrechnet, wird Melli auf Platz zwei geführt, er gehört damit zu den effektivsten Spielern in der Euroleague. Aufgrund seiner Athletik und Beweglichkeit ist er zudem ein exzellenter Verteidiger.

Bambergs Anführer Nicolo Melli

Auch seine Trefferquote aus der Distanz, vor allem jenseits der Drei-Punkte-Linie, hat Melli in den letzten Jahren enorm verbessert: Mit knapp 53 Prozent von "Downtown" ist er der viertbeste Dreierschütze der Euroleague und hat damit auch einen großen Anteil daran, dass Bambergs Offensive inzwischen europaweit gefürchtet ist: Nur der amtierende Euroleague-Champion ZSKA Moskau hat eine noch bessere Trefferquote aus dem Feld vorzuweisen als Bamberg.

Schon bei seinem Ex-Klub Olimpia Mailand galt Melli als einer der großen europäischen Talente. Der Durchbruch zum Euroleague-Topstar gelang ihm aber erst in Bamberg, dies schreibt er auch der Arbeit mit Coach Andrea Trinchieri zu: " Er braucht nicht viel Worte. Aber er vermittelt uns immer, was wichtig ist und stellt uns optimal ein ", sagt Melli über seinen Landsmann. " Wir wissen im Spiel immer, was wir zu tun haben. Das ist eine große Qualität, und sicherlich ein Schlüssel für unseren Erfolg. "

Melli (l.), Coach Trinchieri: "Große Qualität"

Für den deutschen Meister ist Melli, der auch die meisten Spielminuten aller Bamberger abreißt, eigentlich nicht zu ersetzen. Gegen Kasan schleppte er sich mit einem Infekt durchs Spiel und punktete nicht wie gewohnt - prompt endete Bambergs Erfolgsserie in der Euroleague. Mellis enorme Entwicklung zum europäischen Topstar hat für die Bamberger aber auch eine Kehrseite. Der Vertrag des Italieners läuft zum Ende der Saison aus. Schon im vergangenen Jahr soll es Angebote europäischer Topklubs gegeben haben. Für die Bamberger wird es nicht einfach, ihren Star zu halten, zumal der 25-Jährige auch immer wieder mit einem Wechsel in die NBA in Verbindung gebracht wird. Dorthin, wo auch schon seine Azzuri-Teamkollegen Andrea Bargnani, Marco Belinelli und Danilo Gallinari Karriere machten.

Auf ein Wettbieten mit den europäischen Topklubs, die zum Teil doppelt so viel Geld oder sogar noch mehr für Spielergehälter ausgeben, wollen und können sich die Bamberger ohnehin nicht einlassen. Sie setzen stattdessen auf ihren guten Ruf in Europa als seriös geführter Klub, mit guten Entwicklungschancen für Spieler, und die Strahlkraft ihres sportlichen Führungsduos: Trainer Trinchieri, einer der schlausten Köpfe in der Szene, und Sportdirektor Daniele Baiesi, ein international sehr gut vernetzter, langjähriger NBA -Scout. " Wir arbeiten sehr hart daran, Nicolo zu halten “, sagt Bambergs Geschäftsführer Beyer und versichert: " Einfach geschlagen geben werden wir uns nicht .“

Traum von den Playoffs lebt

Die Chancen, international umworbene Spieler wie Melli halten zu können, dürften am Ende auch vom Erfolg abhängen: Von der Titelverteidigung in der Bundesliga. Und vor allem vom guten Abschneiden in der europäischen Königsklasse. Zwar gab es zuletzt zwei Niederlagen in Folge, doch nach knapp zwei Dritteln der Saison hat Bamberg weiter alle Chancen, am Ende unter den ersten Acht zu landen und die Playoffs zu erreichen. Am Mittwoch (25.01.2017), beim Heimspiel gegen das Starensemble von Real Madrid, haben die Bamberger die Chance, wieder Boden zu machen. " Nach der Niederlagenserie zu Beginn hätte doch keiner damit gerechnet, dass wir jetzt überhaupt noch in dieser Position sind" , sagt Bambergs Anführer Melli. " Die Playoffs sind ein absoluter Traum für uns. Aber es ist noch ein weiter Weg. "

Stand: 24.01.2017, 08:00